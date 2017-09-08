İskele Belediyesi'nden hayvan severlere çağrı

İskele Belediyesi, yapımını sürdürdüğü hayvan barınağında sahipsiz hayvanları ağırlamayı sürdürürken, onları sahiplenecek hayvan severlere de çağrı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanları sahiplenmek isteyenlerin İskele Belediyesi ya da EmPati Derneği ile irtibata geçmesi yeterli.

Barınaktaki köpeklerden sahiplenmek isteyenlere, belediyeden alacakları ruhsat karşılığında kimlik verilecek. Köpek sahiplenen kişilerin, bundan vazgeçerlerse hayvanları sokağa bırakmak yerine belediyeye teslim etmesi şartı da aranacak.

Sadıkoğlu: "Onları sokağa terk etmeyin"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında hayvan sevgisinin gelecek nesillere aşılanması gerektiğini belirtti.

İskele Belediyesi’nin de bu bilinç ile hareket ettiğine dikkat çeken Sadıkoğlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamanın hayvanlar için de temel bir hak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda herkese görevler düştüğünü de hatırlatan Sadıkoğlu, tüm vatandaşları sevimli dostlar konusunda sağduyulu davranmaya davet etti.