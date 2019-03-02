İskele Belediyesi Kültür Evi açıldı

İskele Belediyesi tarafından TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yaptırılan Kültür Evi, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Kültür Evi, İskele Belediyesi 10. Kültür-Sanat Günleri’nin başlamasıyla birlikte kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, eski Veteriner Dairesi ile Eski Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kullanım hakkının İskele Belediyesi’ne verilmesiyle birlikte yapımına Mayıs 2018’de başlanan İskele Belediyesi Kültür Evi’nin, özelde İskele genelde ise KKTC kültürüne ışık tutacağı belirtildi.

Açıklamada, açılış törenine, Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Filiz Besim, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Belediye Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Kültür, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sektörlerinde uzman müşavir Raif Kutluk, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, kardeş belediyeler Finike, Pendik, Beykoz, Kütahya ve Samsun’un başkan ve temsilcileri, kurum kuruluş ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı kaydedildi.

Belediye açıklamasında, şunlar aktarıldı:

“İskele’ye ayrı bir hava ayrı bir soluk kazandıran İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninin sunuculuğu yapan Boğaziçi Köyü sakinlerinden Emine Akşahin, misafirlere Kıbrıs manileriyle seslendi. Kültür Evi’nin açılış töreninde Kıbrıs Kültürüne ait birçok canlandırma ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlar misafirlere gösterildi. Renkler ve Kültürler İskele’de buluşuyor ana temasıyla düzenlenen 10. Kültür Sanat Günleri’nin açılışını yapmasıyla kapılarını açan Kültür Evi’nin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Açılışa katılan Başbakan Tufan Erhürman ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birer konuşma yaptı.”

Sadıkoğu: “Tarih kokan kent İskele’ye bir değer daha kazandırdık”

Açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuşmasına Ulu Önder Atatürk'ün “sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüyle başladı.

Bu sözü ilke edindiklerini söyleyen Sadıkoğlu, sosyal ve kültürel faaliyetleri halkla buluşturmayı da asli görev bildiklerini ifade etti. Kültür Evi ile birlikte tarih kokan İskele’ye bir değer daha kazandırmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını da vurgulayan İskele Belediye Başkanı, Kültür Evi’nin yapımında büyük katkıları olan TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'ne şükranlarını sundu.

Erhürman: “İskele belediyesi kültür evi çok yönlü bir proje”

Yağmur altında gerçekleşen açılışta konuşan Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, “tüm misafirleri yağmur ve bereketle kucaklıyorum” dedi.

Başbakan Erhürman, şunları dile getirdi:

“Bu güzel projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkesi yürekten kutluyorum. Burada kültür, sanat, üretim ve eğitim var. Bu bölgeye bir meydan yarattı. Kadınlarımızın üretmesi üretime katılması ve eğitim önemsendi. Çok yönlü bir proje. İskele Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Kültürlerin kaynaşmasına olanak sağladı. En büyük mutluluğum İskele’ye geldiğimde birçok kültürü bir arada bulabiliyorum.”