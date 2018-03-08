İskele Belediyesi, kadınlara çiçek dağıttı

İskele Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile İskele ve köylerindeki tüm kadınlara gün boyunca çiçek dağıtımı yapıyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da gün dolayısıyla İskele Merkezde, çalışan kadınların, kadınlar gününü kutladı, çiçek takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile eşi Ayşe Sadıkoğlu ve annesi Aliye Sadıkoğlu’nun da kadınlar gününü kutladı.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözünden hareketle, İskele ve köyleri başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” diyen Başkan Sadıkoğlu, kadın cinayetlerinin ve cinsel istismarların son bulmasını temenni etti.

Kadınlar gününe özel hazırlanan petunyalar, İskele’ye bağlı 17 köyde yaşayan kadınlara İskele Belediye personeli tarafından ulaştırılıyor.