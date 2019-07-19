Bir ilk gerçekleşti...

İskele Belediyesi ile Telsim arasında geçtiğimiz ay sözleşmesi imzalanan İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı, akıllı yaşam alanları projesi tamamlandı. Yaklaşık 1 ay süren hazırlık aşamasının ardından dün (18 Temmuz) akşam İskele Belediyesi Halk Plajı, Babutsa Büfe yakınında düzenlenen eğlenceli bir törenle halkın hizmetine sunulan Akıllı Yaşam Alanı’nın açılışında Kıbrıslı Sanatçı Ahmet Evan da konser verdi. Gecede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk tarafından büyük takdir gören İskele Belediyesi Halk Plajı’nın bu proje ile birlikte daha da kıymetleneceğine dikkat çekti. KKTC’de bir ilk gerçekleştirdiklerini, bu ilki de İskele’de gerçekleştiriyor olmaktan duyduğunu memnuniyeti ifade eden Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ise işbirliğinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkürlerini sundu.

İskele Belediyesi Halk Plajı Akıllı Yaşam Alanı açıldı

İskele Belediyesi ile Telsim arasında ki işbirliği neticesinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan İskele Belediyesi Halk Plajı, akıllı yaşam alanları ile tanıştı. KKTC’de ilk kez İskele’de hayat bulan proje ile birlikte Plaj, daha da güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Tamamen dijital bir yapıya bürünen plajda, ücretsiz internet (12 nokta) hizmetinden, güvenlik (22 adet kamera ve 1 adet kayıt ve görüntüleme sistemi) kameralarına, SOS acil durum (12 adet) butonundan, billboard ve tabela alanlarına, bisikletler (8 adet) ve bisiklet istasyonundan, akıllı aydınlatmaya kadar birçok proje hayat buldu.

Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi Halk Plajımız daha da kıymetlendi”

Sanatçı Ahmet Evan’ın konser verdiği gecede konuşmalar da yapıldı. Akıllı yaşam alanları ile tanışan halka hitaben konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk tarafından büyük takdir gören İskele Belediyesi Halk Plajı’nın bu proje ile birlikte daha da kıymetleneceğine dikkat çekti. Sadıkoğlu konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “KKTC’nin parlayan yıldızı İskele’mizin çok kıymetli sahiline, Telsim ile bir yenilik daha ekledik. Daha önceleri de güvenli olan sahilimiz, şimdi bu proje ile birlikte daha da güvenli ve huzurlu hale geldi. Bizler İskele Belediyesi olarak sizlere daha huzurlu daha güvenli ortamlar yaratmak için uğraşmaya, çaba göstermeye devam edeceğiz. Çünkü siz halkımız bunlara fazlasıyla layıksınız. Bu projemizle birlikte adamızın en güzel sahillerinden İskele Belediyesi Halk Plajı’mıza bir değer daha katıldı. İşbirliği protokolü neticesinde meyvelerini bugün topluyoruz. Halk tarafından takdir gören plajımız bugünden itibaren daha da kıymetlenecek. Hiçbir olumsuzluk yaşanmasını arzu etmiyoruz ancak oluşabilecek olumsuzluklara bundan böyle anında müdahale edilebilecek.”

Alper: “İskele rol model olacak”

Ülkede bir ilki gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ve gururu ifade ederek konuşmasına başlayan Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ise işbirliklerinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Alper, konuşmasının devamında şunları ifade etti: “Telsim olarak dijital projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Telsim Dünyada, Türkiye’de dijital dönüşüme öncü bir marka. İnşallah KKTC’de de öncü marka imajımızı devam ettireceğiz. Bunun ilk büyük adımını da İskele’de atmaktan büyük keyif duyuyorum. Sahillerimiz artık daha güvenli. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çok gururlu ve mutluyuz. İskele Halk Plajımız akıllı yaşam alanlarıyla tanışıyor. Ücretsiz kablosuz internet hizmeti, SOS acil yardım butonlarımız ve daha fazlası. Amacımız, halkımızın hayatını kolaylaştırmak. Güvenli ve mutlu bir şekilde bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak. Başka yerlerde de bu projemizi hayata geçireceğiz ancak ilki gerçekleştirdiğimiz İskele’miz rol model olacak.”

İlk sürüş Sadıkoğlu ve Alper’den

Öte yandan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, açılış öncesi plajda halkın hizmetine açılan dijital yapıyla ilgili bilgilendirmede de bulundular. Sadıkoğlu ile Alper ayrıca Babutsa Büfe yanına yerleştirilen bisikletlerin de ilk test sürüşünü yaptılar. Kıbrıslı Sanatçı Ahmet Evan da dün akşam düzenlenen açılış töreninde sahne alarak seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı.