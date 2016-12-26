İskele Belediye Tiyatrosu ilk oyunu “Kralın Diş Ağrısı”nı Ocak ayında sahneleyecek.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sami Yakar eğitmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu’nun ilk oyunu diş sağlığının önemine dikkat çeken, 5-12 yaş arası çocuklara yönelik bir oyun.

Pekcan Türkeş’in yazdığı oyunda Burkay Mehmet Uzun, Yaşar Kansu, Aykız Şenmert, Hasan Kırmızı, Ebru Kırmızı, Bilal Dericioğlu, Gürsoy Pınar, İsmail Özkök, Burak Fırat, Muhterem Hocaoğluları ile Hanife Demir oynayacak.