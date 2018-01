İSKELE BALIK RESTORANT

Zekai Altan

Uzun zamandır ayak içerisinde olmasına rağmen bir türlü gidemediğim bir restorant. İskele’de. Yoldan her geçtiğimde arabalar görüyorum. Doğrusu ilgimi, çekmedi değil. Her zaman ilgimi çekti. İskele Balık Restorant. Tabii Mağusa’dan Karpaz’a giderken yol üzerindeki mekanlar mangal mönüleri ve fırın kebapları ile mönülerini oluşturmuşlardır. İskele Boğaz'ına gelirken deniz ürünleri ile servis veren mekanların sayısı artıyor. Genelde deniz ürünleri ve sulu fırın kebabı mönülerin vazgeçilmez seçenekleri arasında bulunur. Bu iki seçeneği genelde İskele Boğazı ve ilerisindeki mekanlarda bulabilirsiniz. Deniz kenarı mekanlarda deniz ürünleri ağırlıkta. İskele Balık Restorantta da deniz ürünleri ve ızgara tavuk ve et seçenekleri sunuluyor.

İSKELE’DE BİR DENİZ ÜRÜNÜ MEKANI

İskele Balık Restorant Karpaz’a giderken ana yol üzerinde görülen kameranın hemen ilerisinde. İskele’ye dönen yolu hemen geçince. İlk görüntüsü geniş bir araç park alanı. Ve gerisinde büyük ve alana yayılmış bir mekan. Geniş bir girişten sonra restorant salonlarına geçersiniz. İki ayrı ancak birbirine bağlı iki salon. Oldukça geniş. Konforlu ve temiz, hijyenik. Masalar örtülü ve kuverler hazır. Personel üniformalı. Burada çok uzun yıllardır görmediğim dostları gördüm. Doğu Akdeniz Üniversitesi‘nden tanıdığım Ahmet bey. İskele Balık Restorantın müdürü Hüseyin. Bizim Turizm İşletmelerine bağlı Salamis Otel‘de çalışan Hüseyin. Şaşırdım ve sevindim. Her ikisini de tanıyorum. Başarılı kişiler.

MÖNÜ VE LEZZET

Yemeğe değerli dostum ve uzun süredir yurt dışında Gana’da AKSA direktörü olarak görev yapan Murat Çaptuğ ve ailesi ile yemeğe çıktık. Seçilen mekan da İskele Balık Restorant. Soğuk bir hava ancak sıcak bir ortam. Restorantın alt yapısı çok iyi düşünüldü. Tavanda özel olarak donatılmış ısıtma sistemi. Zaman zaman sıcak alırsınız. Mönü kartı oldukça geniş lezzet mönülerini içerir. Deniz ürünleri ağırlıklı. Mönü kartında soğuk ve sıcak mezeler. Genelde deniz ürünü. Karides, sipya, ahtabot ve kalamarın farklı biçimde hazırlanan lezzetleri. Biz siparişimizi set mönü olarak verdik. Girişler, karışık, acılı ezme, kısır, cacık yani talatur, kornişon ile karışık kalamar, pancar haşlanmış, yeşil zeytin, humus, taze pakla içi haşlanmış ve tahın. Tabii unutmamak gerekir deniz ürünlerinin en önemli garnitürü bol yeşilliktir. Başta rokka. Kıbrıs mutfağındaki balığın sosu da tahındır. Bunu unutmamak gerekir. Balığı tahına batırıp yemek ağzınızda farklı bir lezzet oluşturur. Farklı bir tat alırsınız. Bu girişleri takiben ara sıcak servisi devam etti. Foilde kalamar, yıfka içerisinde muska gibi şekillenmiş balık, midye, balık köfte, yengeç bacağı ve ahtabot ızgara. Küçük parçalara ayrılmış. Damak tadı bir mönü olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel ve lezzetli girişlerden sonra ana yemek siparişi verdik. Tabii bu mezeler doyurucu. Fazla bir sipariş verme şansınız kalmaz. Biz ana yemek olarak ızgara balık siparişi verdik. Sokan ve levrek. Rokka yaprakları üzerinde ve yanında da ekşi ile servis edildi. Balıklar iyi kızartıldı. Yanında içtiğimiz rakı ile çok lezzetli oldu. Mönü damak tadı. Az sipariş vermemize rağmen yine de fazla geldi. Yolunuz İskele veya Karpaz’a düşerse İskele Balık Restoranta uğrayınız. Hizmeti güzel. Personel güleryüzlü. Ahmet bey ile Hüseyin de zaman zaman masaları gezip misafirler ile yakından ilgileniyorlar. Bu güzel ve doğru davranıştır. İskele Balık Restorant‘ta soğuk mezeler 5-15 TL arası, sıcak deniz ürünleri mezeleri fiyatları ise 10-40 TL arası değişiyor. Et, tavuk ve bonfile mönüleri 40-55 TL arası, balık yemekleri de 40-60 TL arası değişiyor.

TEL: 0533 883 30 00 – 0548 883 30 00

ADRES: İSKELE BOĞAZI ANAYOLU ÜZERİ