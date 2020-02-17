Isınan kablolar yangına neden oldu

Koruçam köyünün batı kısmında, dün, rutin avcı kontrolleri sırasında dün A.D. (E-48), R.D. (E-23) ve R.D.’nin 49 numaralı av bölgesinde, araç içerisinden kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU OLAYIYLA İLGİLİ TUTUKLAMA

Polis Basın Bülteni’ne göre, 14 Şubat tarihinde Mağusa’da J.J.D.G.’nin (E-23) kaldığı yurt odasında yapılan aramada 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.A.K. (E-20) dün tutuklandı.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU KABLOLARI YANGINA NEDEN OLDU

Girne’de dün Hasan Zerman’a (E-50) ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen çoklu priz üzerinde unutulan diz üstü bilgisayar ve cep telefonu kablolarının aşırı ısınması neticesinde çıkan yangında 3 adet ahşap kapı, yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve duvarlar tamamen islenerek kullanılmaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.