Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Isınan kablolar yangına neden oldu
Isınan kablolar yangına neden oldu

Isınan kablolar yangına neden oldu

Yatak odası içerisinde çoklu priz üzerinde unutulan diz üstü bilgisayar ve cep telefonu kablolarının aşırı ısınması yangına neden oldu

A+A-

Koruçam köyünün  batı kısmında, dün,  rutin avcı kontrolleri sırasında dün  A.D. (E-48), R.D. (E-23) ve R.D.’nin  49 numaralı av bölgesinde, araç içerisinden kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU OLAYIYLA İLGİLİ TUTUKLAMA

Polis Basın Bülteni’ne göre, 14 Şubat tarihinde  Mağusa’da J.J.D.G.’nin (E-23) kaldığı  yurt odasında  yapılan aramada 10  gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunması olayıyla  ilgili yürütülen  ileri  soruşturmada  olayla bağlantısı olduğu tespit edilen  A.K.A.K.  (E-20) dün  tutuklandı.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU KABLOLARI YANGINA NEDEN OLDU 

Girne’de dün  Hasan Zerman’a (E-50) ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen çoklu priz üzerinde unutulan diz üstü bilgisayar ve cep telefonu kablolarının aşırı ısınması neticesinde çıkan yangında 3 adet ahşap kapı, yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve duvarlar tamamen islenerek kullanılmaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler