“İşimi severek yapmaya çalışıyorum”

Elyeli üretici Recep Tozanlı, aile mesleğine 18 yıl önce başladı. Babasının çiftçi olduğunu belirten Tozanlı, çocukluğundan beri üretimin içinde... Tozanlı, narenciye, karpuz, salatalık, patates, kavun gibi birçok sebze ve meyve üretiyor.

“Çok fazla zorluk yaşıyoruz, çünkü haksızlık çok”

Tozanlı, işini severek yapmak istediğini ancak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sıklıkla mesleğini sorguladığını ifade ediyor. “Çok fazla zorluk yaşıyoruz, çünkü haksızlık çok. Başka mesleklerle uğraşan kişiler de bu işi yaptığı için, ürünlerimizi fiyatlarken haksız rekabet ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra tüccarların bizi geç veya eksik ödemesi, bizim aylarca yetiştirdiğimiz sebze ve meyveye kendilerinin fiyat biçmesi bizi dara sokuyor” şeklinde konuşuyor.

“Tarım ülkemizin lokomotifidir deniliyor, ancak bana sorarsanız üretim hak ettiği değeri görmüyor”

Devletin sıkı bir tarım planlaması yapması gerektiğine değinen Tozanlı, denetimsizlikten yakınıyor. Tozanlı sözlerine şöyle devam ediyor: “Tarım ülkemizin lokomotifidir deniliyor, ancak bana sorarsanız üretim hak ettiği değeri görmüyor. Denetimsizlik, kimin ne ürettiği, çalışanlarının kayıtlı olup olmadığı, hiçbir şeyin denetimi yok. Bu da işini düzgün yapmaya çalışan birçok üreticiyi zorluyor”