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Işıman'ın “Yolcular” isimli resim sergisi açılıyor

Işıman'ın “Yolcular” isimli resim sergisi açılıyor

Sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisi,  8 Kasım’da, Ercan Havalimanı’nda açılıyor.

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Sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisi,  8 Kasım’da, Ercan Havalimanı’nda açılıyor.

T&T Ercan Havalimanı’ndan verilen bilgiye göre, Sanatçı Feridun Işımanı’ın 10 tablodan oluşan resim sergisi, 8 Kasım Cuma gününden itibaren Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrası salonda sergilenmeye başlanacak.

Sergi, Aralık sonuna kadar yolcular tarafından görülebilecek.

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