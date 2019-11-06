Işıman'ın “Yolcular” isimli resim sergisi açılıyor
Sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisi, 8 Kasım’da, Ercan Havalimanı’nda açılıyor.
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Sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisi, 8 Kasım’da, Ercan Havalimanı’nda açılıyor.
T&T Ercan Havalimanı’ndan verilen bilgiye göre, Sanatçı Feridun Işımanı’ın 10 tablodan oluşan resim sergisi, 8 Kasım Cuma gününden itibaren Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrası salonda sergilenmeye başlanacak.
Sergi, Aralık sonuna kadar yolcular tarafından görülebilecek.
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