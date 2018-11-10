“İşim yok, nasıl mutlu olabilirim ki…”

Dila ŞİMŞEK

33 yaşındaki Asif Ali, Pakistan’da doğup büyümüş. 2016 senesinde Kıbrıs’a iş bulma amaçlı gelen Ali, bir inşaat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlamış. Bir gün iş kazası geçirip iki bacağını da makineye sıkıştırıp sakatlanmış… Üç ay boyunca hastanede yatan Ali “İşverenim, bu kazanın iş kaynaklı olduğunu biliyordu. Bu yüzden dava açmamam için, şu anda Pakistan’da yaşayan iki kardeşime de iş vereceğini söyleyerek beni ikna etti. Fakat böyle bir şey asla olmadı. Firma, yapacağını söylediği hiçbir sözü tutmadığı gibi, bir de üstüne beni işten çıkardı. Tekrar iyileşebilmek için, önümüzdeki bir sene koltuk değneği kullanmaya mahkumum” diye anlatıyor.

Ali, çok zor durumda kaldığını, henüz çalıştığı son ayın maaşını bile alamadığını da dile getiriyor. Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen, başka çaresi olmadığı için aynı firmada çalışmak istemiş ama ne yazık ki bu isteği karşılık bulmamış. Ülkesinde onun maddi ve manevi desteğini bekleyen bir ailesi olduğu için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ali, şöyle ekliyor: “Lefkoşa’da beni tanıyan yakınlarım ülkene geri dön diyor. Ama kimse, ülkemde beni daha kötü şartların beklediğini, iş bulamadığımı ve evimi geçindiremeyeceğimi bilmiyor. İki buçuk yıldır aileme doğru düzgün para yollayamadım. Ne kalacak yerim, ne işim, ne de tedavi olacak maddi durumum var. Kıbrıs çok güzel bir memleket olmasına rağmen, işimde mutlu olamadığım için hiçbir şeyden keyif alamıyorum.”