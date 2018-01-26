Işıl Reklam ve Taşçı ailesinin üretimdeki önceliği ‘Kalite’

Fehime ALASYA

İmalat bölümünü gezdiğimiz Işıl Reklam, Işıl Raf ve Mobilya, kapılarını ADRES okuyucularına açtı.

Işıl Raf, Işıl Reklam, Işıl Mobilya adı altında pek çok üretim barındıran firma, mobilya üretim ve dekorasyonu, inşaat, tadilat ve uygulama, iç mimarlık, hazır mobilya satışı gibi pek çok hizmet veriyor.

Ham maddelerini yurt dışından getiren firma, iç piyasaya da malzeme temini sağlıyor.

Her geçen gün bünyelerine yenilik kattıklarını anlatan şirket direktörlerinden Güven Taşçı, “As Bank’ın ATM’sini bizler yaptık. Komple As Bank’ın mobilya dekorasyon, cephe kaplamaları, cam doğramalarına kadar tüm işlerini banka anahtar teslimine dek biz yaptık. Bunun yanında birkaç banka ile daha bu yöntemle çalışmalarımız oldu, tüm işleri anahtar teslim olarak çalıştık. Son projelerimizden olan Mr. Paund’un da birçok alanda işlerini biz yaptık. Bu şirket ile altı aylık bir çalışmamız oldu. Gerçek örneklerle çalıştık, Çin piyasası ile kıyaslanmamıza rağmen çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdik” diyor.

“ŞARTLAR BAZI DURUMLARI DEĞİŞTİREREK BİZLERİ GÜNÜMÜZE DEK GETİRDİ”

Küçük yaştan beridir üretimle iç içe olduklarını anlatan Güven Taşçı, şöyle devam ediyor;

“Bu iş 1974 yılında grafik-dizayn mezunu olup tasarım yapan annem ve Orman Dairesi Mühendisi olan babamın bu sektöre girmesiyle ortaya çıktı. Bir garajda başlayan bu iş, halen daha annem, babam, erkek kardeşim ve benimle birlikte yürüyor. Doğduğumuzdan beridir üretimin içerisindeyiz.

Savaşın ardından toplum ekonomisi yavaş yavaş geliştikçe işler arttı. Şartlar bazı durumları değiştirerek bizleri günümüze dek getirdi. Sonradan matbaayı kurdular. İlk zamanlar çok güzel iş yapsa da zamanla bu bölümü geliştirmekten geri durdular. İş dallarını sınırlamak istediler. Seçtikleri bazı konularda gelişmeyi ve yatırım yapmayı doğru buldular.

Ben şu an mobilya dekorasyon ve raf sistemlerine bakıyorum, abim ise tabela ve tabela imalatına bakıyor. Babam şu an kitap yazıyor ve çoğunlukla yollardaki panolardan sorumlu. Annem ise grafik dizayn departmanına bakıyor”

ÖNCELİK MUTLAK SURETLE ‘KALİTE’

Tüm mimari tasarım ve çizimleri yanı sıra sunum ve monte çalışmalarını yürüten şirket, ürünlerini ‘bilgisayardan eve’ teslim ediyor…

Tüm işlerde en ince ayrıntısına kadar ilgilendiğini anlatan Taşçı, yapılan bazı çalışmaları şöyle anlatıyor;

“Yollarda şu an 400’e yakın çift taraflı panolarımızın yüzeyi var. Bu baskılar için çok büyük yatırımlar yaptık. İmalat bölümünde tabelalar, logolar için tasarlanan harfler tek tek işleniyor.”

Lazer baskı ve kesim makinesi ile birçok farklı projeye imza atan Işıl Reklam, tek çatı altında birçok alanda üretim yapıyor.

Metal, ahşap, plastik ve aydınlatma kombinasyonunu bir arada yapabilen şirket, projelerinde bilgisayardaki ürünlerin bire bir aynısını yaparak teslim ediyor. Her türlü iç mekan tasarımları, mobilya, aydınlatma, raf, pano, logo ve birçok alanda tasarım ve üretim yapıyor.

Büyük bir titizlikle çalışan şirketteki öncelik mutlak suretle ‘kalite’…

Gerek bireysel, gerek kurumsal pek çok alanda hizmet veren şirket, uzun süreli ömrü olan, dayanıklı üretimden hiç şaşmıyor.

Kaliteli ürün sunabilmek adına tüm alanlarda titiz, özverili ve büyük yatırımlarla hizmet verildiğini anlatan Taşçı, “Bazen diğer firmalarla aramızda yüzde 10 gibi bir fiyat farkı olduğunu iddia ediyorlar, bizce bu fark kaliteden dolayı doğuyor. Piston boya ile elde yapılan boyalı ürünler vermek yerine 240 derece üzerinde fırınlarda fırınlıyoruz. Başka firmalarda iki yılda bir iş yaptırıyorken, bizde 10 yılda bir yaptırıyorlar. Aradaki fark bundan ibarettir” diyor.

“İKİ YILDIR MARANGOZ ARIYORUZ”

Sanayi bölgesindeki altyapı sıkıntısından dolayı tüm iş alanlarındaki zemini yükselttiklerini anlatan firma direktörü Güven Taşçı “Kendi çabalarımızla zarar görmemek için önlem alıyoruz” diyor.

Sektördeki en büyük sıkıntılardan birinin de piyasadan para toplamak olduğuna değinen Taşçı, birçok kez mahkemelik olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 30 yıldır Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde hizmet verdiklerini ifade eden Taşçı, “Bazı olumsuzluklara rağmen yine de sanayi bölgesinden çıkmadık. Yeni bir yere yatırım yapana dek, burada güvenlik önlemleri alıp büyümeye devam ediyoruz” diyerek sanayideki büyümenin plansız olduğundan yakındı.

Sektördeki bir diğer sıkıntının da eleman eksikliği olduğunu anlatan Taşçı, “İki yıldır marangoz arıyoruz ama bulamıyoruz. Ülkede kalifiye eleman veya usta bulmak maalesef çok güç” diyor.

“HATASIZ ÜRETİM YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ”

On tane otomatik bıçağı olan ve her tahta türünü kesip, şekil verebilen makineleri bünyesinde barındıran firma, tavan, duvar kaplamaları gibi başarılı dekorasyon işlerine imza atıyor.

Tasarım ve sunum alanlarının sektörlerinde en kolay alanlar olduğunu anlatan Taşçı, doğru, hatasız ve malzeme ziyan etmeden üretim yapmanın zor ve en önemli kısım olduğunu anlattı.

Bu durumu örneklerle açıklayan Taşçı, “Örneğin bir ölçü alıyoruz. Dolap derinliğinde 2 santim bir fazlalık olsa dolap yerine sığmıyor, bu ürünü bozup veya atıp yeniden yapmak zorunda kalıyorsunuz. Burada doğru, hatasız ve malzemeyi ziyan etmeden üretim yapmak çok önemli” diyor.