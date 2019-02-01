Işıklar devre dışı kaldı, trafik felç
Lefkoşa’da Altınbaş ışıklarında yaşanan kaza nedeniyle, trafik ışıkları devre dışı kaldı.
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Lefkoşa’da Altınbaş ışıklarında yaşanan kaza nedeniyle, trafik ışıkları devre dışı kaldı.
Bu sabah itibariyle meydana gelen arıza nedeniyle polis ekipleri, Sanayi bölgesi hattını trafiğe kapattı.
Işıklarda yaşanan sorun nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Fotoğraflar Ayşe Güler- Fehime Alasya
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