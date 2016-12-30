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Işıklandırma çalışmaları sürüyor

Işıklandırma çalışmaları sürüyor

Aydınlatma projesi kapsamında çalışmalarına devam edilen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda fore kazık uygulamasına başlandı.

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Aydınlatma projesi kapsamında çalışmalarına devam edilen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda fore kazık uygulamasına başlandı. Bu bağlamda dün Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki çalışmaları yerinde takip etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların sürdüğü statta, fore kazıkların çakılmasına başlandı. Hava şartlarının uygun olması durumunda Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda ligin ikinci devresinin başında gece maçlarının oynanacağı belirtildi.

 

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