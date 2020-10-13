Işık Kitabevi'nde “Kitap Tanıtım ve Söyleşi” etkinliği

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, yarın akşam saat Işık Kitabevi’nin yeni binasında “Kitap Tanıtım ve Söyleşi” etkinliği gerçekleştirecek. Işık Kitabevi ile işbirliğinde yapılacak etkinlik saat 18.30’da başlayacak.

KSYB Başkanı Tamer Öncül yaptığı açıklamaya göre etkinlikte; genç yaşta yitirilen şair Ayça Özkan’ın basılan “Ayışığı Sonatı” isimli şiir kitabı, Tamer Öncül’ün hazırladığı “30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği” kitabı, Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yayımlanan “Sınırsız Şiir V /İspanya Ve Kıbrıs’tan Şiir Antolojisi” isimli şiir seçkisi ve Birlik’in yayın organı İnsanzamanmekan’ın 14’üncü sayısı tanıtılacak.

Öncül ve Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen’in açış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte, Ayça Özkan adına kardeşi Aslı Özkan, KSYB adına ise eski başkanlar Zeki Ali, Neşe Yaşın ve Ümit İnatçı’nın kısa konuşmalarının ardından kitaplar imzalanacak, yazarlarla söyleşiler gerçekleştirilecek.