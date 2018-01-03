Işık Kitabevi yeni yılı şiirle karşılıyor
Türkiyeli Şairler Hakkı Zariç ve Ümit Çetin Imagıne Pub’da şiir severlerle olacak.
A+A-
Türkiyeli Şairler Hakkı Zariç ve Ümit Çetin yarın akşam saat 19.30’da Imagine Pub’da Işık Kitabevi tarafından düzenlencek şiir dinletisinde şiir severlerle buluşacak.
İki şair okurlarla bir sohbet gerçekleştirip şiirlerini okumanın ardından yeni kitaplarını imzalayacaklar.
Bu haber toplam 218 defa okunmuştur
Etiketler : Hakkı Zariç, Ümit Çetin, şiir, Imagine Pub, Işık Kitabevi
Önceki ve Sonraki Haberler