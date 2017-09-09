Işık Kitabevi, Kitap Fuarı sürüyor

Işık Kitabevi’nin “İnatla Umutla Çoğalmak” temasıyla düzenlediği 30. Kitap Fuarı devam ediyor.

Lefkoşa’da Kızılbaş Kilisesi’nde 4 Eylül’de başlayan fuarda bu gece saat 20.30’da “Hak arayışları” konulu panel yapılacak. Panelin konuşmacıları Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Derneği), Doğuş Derya (Fema), Öncel Polili (İnsan Hakları Vakfı), Faika Paşa (Mülteci Hakları Derneği) olacak.

Fuarda yarın gece ise Niyazi Kızılyürek, Tufan Erhürman ve Hakkı Yücel’in konuşmacı olacağı “Kıbrıslı Türklerin Yurdu Neresidir? Çoğalmak mı Daralmak mı?” konulu panel düzenlenecek.

Tüm kitapların yüzde 10 indirimli satıldığı fuar pazar hariç her gün 09.00 - 13:00 ve 17:00 - 24:00 saatleri arasında, pazar günü ise 17:00 - 24.00 arasında açık olacak.

PROGRAM

Fuarın geri kalan programı şöyle:

“11 Eylül Pazartesi: Panel: “Popülizme karşı direnmek (Avrupa, Ortadoğu, Kıbrıs)”, konuşmacılar: Nur Köprülü, Sait Aksın, Mustafa Ongün, moderatör: Fatma Güven Lisaniler.

12 Eylül Salı: Panel: Zaim sineması; “Gül ve Ekmek”, konuşmacılar: Derviş Zaim, Cihat Arınç. Moderatör: Pembe Behçetoğulları

13 Eylül Çarşamba: Panel: “Direnerek çoğalmak”, konuşmacılar: Birol Karaman (Girne İnsiyatifi), Okan Dağlı (Mağusaİnsiyatifi), Teoman Oktay (Lefke Platformu), Bahadır Mahmutoğlu (Esnaf ve Zanaatkarlar Odası)

14 Eylül Perşembe: Panel: “Edebiyat ve Çoğalmak”, konuşmacılar: Halil Karapaşaoğlu, Ahmet Yıkık, Ceyhan Özyıldız, moderatör: Fatoş AvcısoyuRuso

15 Eylül Cuma: Panel: “Her Şeye Rağmen Birlikte Durmak”, konuşmacılar Sami Özuslu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı), YorgosFrangos (Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı), Ali Kişmir (Basın Sen Başkanı) Düzenleyen: KTGB”