Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı. Kıbrıs ve Dünya olarak iki kategorisinde açıklanan kitaplar listesi şöyle:

Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:

Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi

Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları

Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları

Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları

Haftanın çok satan dünya kitapları: