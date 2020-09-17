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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı

Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı

Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.

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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı. Kıbrıs ve Dünya olarak iki kategorisinde açıklanan kitaplar listesi şöyle:

Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
  • Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
  • Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları

 

 

Haftanın çok satan dünya kitapları:

  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu            -Remzi Kitabevi
  • Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu           - Doğan Kitapçılık
  • İşaret 1 - Kıyam Et - Deniz Erten - Mona Kitap Yayınları
  • Hayır Diyebilme Sanatı - Sınırların Kadar Özgürsün            Müthiş Psikoloji          Destek Yayınları
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