Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı
Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.
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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitaplarını açıkladı. Kıbrıs ve Dünya olarak iki kategorisinde açıklanan kitaplar listesi şöyle:
Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
- Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
- Hançerin Bekçisi - Bülent Dizdarlı - Khora Yayınları
Haftanın çok satan dünya kitapları:
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu -Remzi Kitabevi
- Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
- İşaret 1 - Kıyam Et - Deniz Erten - Mona Kitap Yayınları
- Hayır Diyebilme Sanatı - Sınırların Kadar Özgürsün Müthiş Psikoloji Destek Yayınları
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