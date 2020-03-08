CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle "Işığını al gel, aydınlatalım karanlıkları, sesini al gel, haykıralım haklarımızı, hiçbir kadın karanlıkta kalmasın" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Lefkoşa'ya Lefkeliler Hanı'nda düzenlenen etkinlikte kadının toplumdaki yeri vurgulandı. Etkinliğe KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesinin de destek verdiği etkinlikte "barış kadınlarla gelecek", "İklim değişirse şeklin değişir", "kadın emek özgürlük", "ayrımcılığa sıfır tolerans", "hiç-bir kadın karanlıkta kalmasın" yazılı dövizler tutuldu.

KTAMS Temsilcisi Ülfet Kral, 8 Mart' ın dünyanın her yerinde kadının anıldığı ve sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün olduğunu söyledi.

Kral, konuşmasında 8 Mart 1857'de New York'ta 129 kadın işçinin yanarak hayatını kaybettiği greve değinerek, bu tarihin bu nedenle kadınlar günü olduğunu söyledi. Dünyada farklı düzeyde olsa da kadınların emeğinin sömürüldüğünü, aile içinde, kamusal alanda, çalışma hayatında ayrımcılığa uğradığına dikkat çeken Kral, özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınların büyük acılar yaşadığını kaydetti. Kral, "Demokrasi, barış ve eşitliği ilke edinmiş bir sendika olarak dünyada ve ülkemizde kadınların eşit bireyler olarak, her alanda yer aldığı eşit bir düzen kuruluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.