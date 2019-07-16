İshal, kusma, yüksek ateşe dikkat

Ayşe GÜLER

Yetişkinliklerin yanı sıra çocuklarda daha sık görülen ishal, kusma, yüksek ateş gibi şikayetler aileleri endişelendiriyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’ne son 2 ayda 19 çocuk başvururken, bu sayı özel hastanelerde günde ortalama 10’a hastaya kadar yükselebiliyor.

Her yıl bu dönemde söz konusu vakalarda artış yaşandığını söyleyen doktorlar, salgın olmasa da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etik Hastanesi Başhekimi Dr. Güven Erkal, her yıl yaz aylarında kusma ve ishal vakalarında artış yaşandığını söyledi, günde ortalama 10 çocuk 10 da yetişkin hastanın hastaneye başvurduğunu belirtti.

Erkal, hastaların bazılarının poliklinikte gördüğü tedavinin ardından taburcu olduğunu, bazılarının ise hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Mağusa Yaşam Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Sercan Gökçeli ise tam sayıyı bilmemekle birlikte hastaneye günde 4-5 yetişkin, bir o kadar da çocuk hastanın müracaatta bulunduğunu ifade etti.

Gökçeli, bu tür vakaların yaz aylarında arttığına değinerek, “Özellikle havuzun da etkisi olur. Çocukların çoğu, havuzda su yutuyor. Bundan dolayı da bağırsaklarında enfeksiyon gelişiyor. Arıtılmamış su, iyi pişirilmemiş gıdalardan dolayı da bu tür olaylar yaşanabiliyor” dedi.

Öte yandan Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu ise şu anda bir salgın olmadığını, bölüme ishal kusma nedeniyle Mayıs-Haziran ayında 19 çocuk başvurduğunu, bu rakamın geçen sene 31 olduğunu kaydetti.

Bu tip vakaların sıcaklık, deniz ya da havuzdan alınan enfeksiyon, bozulan yiyeceklerden dolayı

her yıl yaz aylarında arttığını ifade eden Bakkaloğlu, bulaşıcılık açısından el yıkamaya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

"Özellikle havuzun da etkisi olur. Çocukların çoğu, havuzda su yutuyor. Bundan dolayı da bağırsaklarında enfeksiyon gelişiyor. Arıtılmamış su, iyi pişirilmemiş gıdalardan dolayı da bu tür olaylar yaşanabiliyor"

DEVLET HASTANESİNE YAPILAN BAŞVURULAR…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu:

2 ayda 19 çocuk ishal ve kusmadan dolayı hastaneye başvurdu

Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, bölüme ishal kusma nedeniyle Mayıs-Haziran ayında 19 çocuk başvurduğunu, bu rakamın geçen sene 31 olduğunu kaydetti.

Bu tip vakaların sıcaklık, deniz ya da havuzdan alınan enfeksiyon, bozulan yiyeceklerden dolayı

her yıl yaz aylarında arttığını ifade eden Bakkaloğlu, bulaşıcılık açısından el yıkamaya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Bakkaloğlu, klimaların filtrelerinin ise 15 günde bir yıkanması gerektiğine işaret etti.

Deniz ya da havuz için sabah saatlerinde, daha az kalabalık yerlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Bakkaloğlu, şu anda salgın denilebilecek bir durumun olmadığını kaydetti.

ÖZEL HASTANELERDE DURUM NE?

Etik Hastanesi Başhekimi Dr. Güven Erkal:

Günde ortalama 10 çocuk 10 da yetişkin hastaneye başvuruyor

Etik Hastanesi Başhekimi Dr. Güven Erkal, her yıl yaz aylarında kusma ve ishal vakalarında artış yaşandığını söyledi, günde ortalama 10 çocuk 10 da yetişkin hastanın hastaneye başvurduğunu belirtti.

Erkal, hastaların bazılarının poliklinikte gördüğü tedavinin ardından taburcu olduğunu, bazılarının ise hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Kusma ve ishal vakalarının kimilerinin virüs nedeniyle yaşandığını, kimilerinin ise gıda ve sulardan kaynaklandığını ifade eden Erkal, “ Bu dönemde sıcaklar artıyor. Dışardan yemek yenilirken, temiz yerler seçilmeli. Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı. Et, tavuk gibi ürünler dışarda beklememeli. Belediyeler de denetimleri artırmalı” dedi.

Erkal, bu tür vakalarda kusma, ateş, halsizlik, su kaybı yaşandığını da belirtti.

Hastaneye başvuran kişilerin bazılarının şikayetlerinin denizden sonra başladığına yönelik bilgi verdiğini ancak esas sebebin bu olduğunun söylenemeyeceğini ifade eden Erkal,

“Sıcakta mikroplar daha kolay ürer. Buna dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

Mağusa Yaşam Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Sercan Gökçeli:

Hijyen koşulları ve besinlere dikkat edilmeli

Mağusa Yaşam Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Sercan Gökçeli, hastaneye kusma ve ishal vakasının başvurduğunu belirtti.

Gökçeli, tam sayıyı bilmemekle birlikte günde 4-5 yetişkin, bir o kadar da çocuk hastanın müracaatta bulunduğunu ifade etti.

Gökçeli, özellikle aile bireylerinin birinin söz konusu enfeksiyonu kapmasının ardından sırayla hepsinin hasta olduğunu dile getirdi.

Bu tür vakaların yaz aylarında arttığına değinen Gökçeli, şöyle devam etti: Genelde virüs kaynaklı oluyor. Kullanılan ilaçlara da bağlı tabii ki. Ama özellikle havuzun da etkisi olur. Çocukların çoğu, havuzda su yutuyor. Bundan dolayı da bağırsaklarında enfeksiyon gelişiyor. Arıtılmamış su, iyi pişirilmemiş gıdalardan dolayı da bu tür olaylar yaşanabiliyor.

Gökçeli, hijyen koşullarına ve besinlere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası uyardı:

Yaz aylarında güvenli gıda tüketin

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) yaz mevsiminin oldukça sıcak geçtiği bu günlerde gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin başında güvenli gıda tüketiminin geldiğinin altını çizdi.

GMO Başkanı Sıdıka Can yaptığı yazılı açıklamada, gıdaları bozan ve insanları hasta eden mikroorganizmalar için yaz mevsimi sıcaklıklarının oldukça uygun bir ortam sağladığını hatırlattı.

Can, gıdaların “Soğuk Zincir” ile taşınması, soğuk depoların ve buzdolaplarının yeterli soğukluğa ulaşması, gıda üretim alanlarının ortam sıcaklıklarının kontrol altında tutulması gibi sıcaklıkla ilgili önlemlerle birlikte temel hijyen kuralları ve gıda sektöründe çalışan personel eğitimlerinin mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti.

Can açıklamasında şunlara yer verdi:

“Özellikle toplu yemek hizmeti veren işletmelerde gıda güvenliği için gereken alt yapının sağlanmış olması ve buna ek olarak uygulamaların da doğru yapılması son derece önemlidir. Sürekli altını çizdiğimiz gibi Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve belediyelere bu konuda çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Toplu tüketim alanlarının gıda mühendisleri tarafından rutin olarak denetlenmesi ve buna ek olarak gıda analizlerinin yapılması son derece önemlidir. Ne yazık Devlet Laboratuvarımızda mikrobiyolojik gıda analizlerinin sonuçlarının çıkması haftalar almaktadır. Gıda Güvenliği ile ilgili Devlet otoritesinin tüm mekanizmaları çok daha aktif çalıştırılmalıdır.

GMO olarak denetlenmeyen ve gıda güvenliğine uygun altyapısı olmayan birçok işyeri olduğunu gözlemlemekteyiz. Gıda Güvenliği halk sağlığının korunmasında en temel parametrelerdendir. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Belediyelere çağrımız içerisinde mutlaka gıda mühendislerinin de yer aldığı çok daha aktif denetim mekanizmaları geliştirilmesi yönündedir.”

(tak)