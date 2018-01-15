İşe alınmayınca dükkanı soydu!

Ülkeye 1 hafta önce turist olarak gelen ve daha sonra iş için başvurduğu makinist atölyesine kendisine işe almaması üzerine öfkelenerek kapısını kırarak içerisinden hasar tespit cihazını çalan zanlı M.A yakalanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlı M.A’nın 12 Ocak tarihinde saat 21.00 – 22.00 saatleri arasında Alayköy'de faaliyet gösteren Hasan Turgay'a ait Mechanic Land Oto servis garajı isimli iş yerine ait batıya bakan arka giriş kapısı camını ve kapı elini kasten kanunsuz olarak kırarak iş yeri içerisine girdiğini söyledi.

Değerleri 160 bin TL…

Polis içeriye giren zanlının toplam değerleri 160000 TL olan 1 adet AUTOLOGIC marka ve 1 adet GSCAN marka araç arıza tespit cihazlarını çalarak olay yerinden kaçtığını aktardı. Polis şikâyet gelmesi üzerine olay yerinden alınan kamera kayıtlarından suçu kimin işlediğinin anlaşılması üzerine zanlının 13 Ocak 2018 tarihinde saat 08.00 raddelerinde Lefkoşa'da çalmış olduğu cihazlar ile birlikte tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Dükkân sahibi ile anlaşamadık beni sokağa attı, ben de yaptım”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Ben konu yerde çalışmak için geldim ancak daha sonra dükkân sahibi ile anlaşamadık beni sokağa attı, bende ona beni uçak alanına götür dedim götürmedi ve yaptım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.