Lefkoşa’nın göbeğinde yüzlerce işçinin isyan etmesine neden olan inşaat lojmanındaki ‘darp, tehdit, çalışma izinsiz çalıştırma’ iddiaları yargıya taşındı. Lojmana gelen belediye ekiplerine bilgi verdiği gerekçesi ustabaşının kendisine saldırdığını savunan Bangladeş uyruklu işçiye darp davası okundu, ‘izinsiz ikameti’ de dosyasına eklendi…

Yargıç Temay Sağer, Zanlı işçiyi yargılanıncaya değin 15 gün süreyle cezaevine gönderirken, ismi geçen OMAĞ LTD. aleyhinde derhal izinsiz işçi çalıştırmak, maaş ödememek ve işçilerin pasaportuna el koymaktan soruşturma açılmasına da emir verdi.

Kavgadan tutuklandı, izinsiz olduğu da ortaya çıktı…

Kaldığı inşaat lojmanında işvereni ile aralarında çıkan tartışma neticesinde darp suçundan tutuklanan Bangledeş uyruklu zanlı M.A'nın ülkede bir buçuk senedir izinsiz kaldığı ortaya çıktı.

‘Darp ve ikamet izinsiz ülkede bulunma’ suçlarından mahkemeye çıkarılan M.A için avukat Öncel Polili mahkemede hazır bulundu.

Polis zanlının inşaatta çıkan kavga neticesinde tutuklandığını, 10 Şubat 2018 tarihinden bu yana izinsiz olarak ülkede kaldığını ifade etti.

Avukat: ‘Çalışma izni ile geldi, pasaportu elinden alındı, tehdit edildi’

Zanlı Avukatı Polili, polisin zanlının 1 ay süreyle cezaevine gönderilmesi talebine itiraz etti.

Avukat Polili, M.A’nın çalışma izinli olarak ülkeye giriş yaptığını daha sonra pasaportunun elinden alınarak tehdit edildiğini savundu.

‘Birçoğu korkudan ağlıyordu’

Polili tanık olarak Barolar Birliği’nin atadığı Avukat Sevilay Yıldırımlar’ı dinletti. Yıldırımlar ortada ciddi bir insan ticareti olduğunu Çalışma Dairesi ile iletişime geçtiklerini işçilerin baskı ve tehdit altında olduğunu, kaldıkları lojmana gittiklerinde hepsinin korku ve tedirginlik içinde olduğunu birçoğunun ise ağladığını söyledi.

Zanlı: “Bilgi verdiğim için ustabaşı bana saldırdı”

Zanlı M.A ise belediyenin lojmana gelip bilgi aldığını, ustabaşının ise bilgi verdiği için kendisine saldırdığını söyledi.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ülkede şu an kaçak durumda olduğunu, serbest kalma emri verilmesi halinde mahkemenin buna göz yumacağı anlamına gelebileceğini ifade ederek talep edilen 1 aylık cezaevi süresinin uzun olduğunu belirtti.

Yargıç Sağer zanlının yargılanıncaya kadar 15 gün cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç Temay Sağer, ismi geçen OMAĞ LTD. aleyhinde derhal izinsiz işçi çalıştırmak, maaş ödememek ve işçilerin pasaportuna el koymaktan soruşturma açılmasına da emir verdi.

Ustabaşına ‘bıçakla tehdit’ davası’

Omağ Ltd’e ait Yenikent’teki inşaatta ‘iş bırakan’ işçileri ‘bıçakla tehdit’ ettiği gerekçesi ile ustabaşı Ş.A da mahkeme huzurundaydı.

İş bıraktığı gerekçesi ile A.R isimli çalışanı bıçakla tehdit ederek, “Böyle devam ederse ben seni keseceğim” ifadelerini kullandığı belirtilen zanlı Ş.A, “Şiddet tehdidi” ve “darp” suçlarından tutuklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.