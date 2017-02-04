İşçinin hayatı kimin umurunda?

Yaşanan iş cinayetlerine rağmen, gerekli denetim ve cezai yaptırımdan yoksun bir şekilde iş güvenliği ayaklar altına alınıyor. Dün bu fotoğraflar bir okurumuz tarafından saat 18:00’de Boğaz’da çekildi. Fotoğraflar, işçinin hayatının ne denli ucuz olduğunu gözler önüne seriyor