İşçilerin eylemine YKP’den destek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), yarın Meclis önünde güneyde çalışan işçilerin eylemine destek belirtti.

Açıklamada “Geçiş noktalarının tek taraflı kapatılmasına da direndiydik, şimdi de açılması için ortaya konan tüm çabalarla da birlikteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden beridir dile getirmekteyiz. Son COVID-19 bize bunu bir kez daha net şekilde hatırlattı, krizin ilk günlerinde ilaç ve test sorununda da adanın bölünemeyecek kadar küçük olduğunu hatırladık, okulların açılması ile öğrencilerin okula gidememesi, kanser tedavisi olanların hastaneye ulaşamaması, işçilerin işlerine gidememesi, Pile'lerin kuzeye geçememesi sorunları gündeme geldiğinde de bunu hatırladık... Geçiş noktalarının tek taraflı kapatılmasına da direndiydik, şimdi de açılması için ortaya konan tüm çabalarla da birlikteyiz...

Bu çerçevede YKP olarak yarın saat 11'de güneyde çalışan işçilerin meclis önünde gerçekleştirecekleri eylemi desteklediğimizi belirtir, dayanışmamızın emekçilerle olduğunun altını çizeriz...

YKP, tüm kesimleri eyleme katılmaya, dayanışmalarını ortaya koymaya çağırır...”