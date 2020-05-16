İşçilere ev karantinası

GÜNEYDE çalışan işçiler için kendilerinin 'formül' üretemediğini belirtmişti, Başbakan Yardımcısı, Meclis'te...

Ve 'samimiyetle' yardım istemişti.



* * *



Biray Deliceırmak yerinde bir öneri yaptı.

Bu yöntem Güney Kore'de de uygulandı, çok da başarılı sonuç alındı...



* * *



İŞÇİLER işlerine gitsinler, ekmek teknelerine kavuşsunlar, evlerine dönsünler...

Kendi araçlarında 'yalnız' gidip gelsinler...

Evleri dışına çıkmasınlar ve kendilerine EV KARANTİNASI uygulasınlar.

'Mobil telefon' üzerinden de takip sistemiyle takip edilsinler.

Giriş - çıkışlarda ateşleri ölçülsün, maske ve gözlük kullanılsın...

Ayrıca, her hafta da düzenli olarak testten geçsinler.

Neden olmasın?

Üstelik de güneyde hem de PCR üzerinden 80 bini aşkın TEST yapıldığı, günlük birkaç vaka görüldüğü ve son bir haftadır inşaatlarda düzenli test yapıldığı gerçeği de ortada dururken.