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İşçilere ‘babalar günü’ açılımı

İşçilere ‘babalar günü’ açılımı

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı, güneyde çalışan işçilere cumartesi günü için karantinasız dönüş imkanı tanındı.

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Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı, güneyde çalışan işçilere cumartesi günü için karantinasız dönüş imkanı tanındı.

Özersay şu açıklamayı yaptı:

“Bakanlar Kurulu, güneye çalışmaya giden vatandaşların babalar gününü aileleriyle geçirebilmesi için cumartesi karantinasız dönüşlerine olanak tanıdı.”

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