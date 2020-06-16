İşçilere ‘babalar günü’ açılımı
Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı, güneyde çalışan işçilere cumartesi günü için karantinasız dönüş imkanı tanındı.
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Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı, güneyde çalışan işçilere cumartesi günü için karantinasız dönüş imkanı tanındı.
Özersay şu açıklamayı yaptı:
“Bakanlar Kurulu, güneye çalışmaya giden vatandaşların babalar gününü aileleriyle geçirebilmesi için cumartesi karantinasız dönüşlerine olanak tanıdı.”
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