Yargıç Temay Sağer, Omağ Development Ltd. ve direktörleri aleyhine “izinsiz işçi çalıştırmak, maaş ödememek ve işçilerin pasaportuna el koymaktan” soruşturma açılması emri verdi.

Ustabaşına saldırdığı suçlamasıyla yargılanan Bangladeş uyruklu bir işçiye darp davası okundu, ‘izinsiz ikameti’ de dosyasına eklendi…

Avukat: ‘Çalışma izni ile geldi, pasaportu elinden alındı, tehdit edildi’

Ustabaşı Ş.A da iş bırakan işçileri “bıçakla tehdit” ettiği gerekçesi ile

“Şiddet tehdidi” ve “darp” suçlarından tutuklandı.

Barolar Birliği tanığı: İşçiler Kıbrıs’a gelebilmek için bir aracıya 6 bin 500 Euro ödedi ve bu paraları bankalardan borçlanarak temin etti



Devrim DEMİR

Lefkoşa’nın göbeğinde yüzlerce işçinin isyan etmesine neden olan inşaat lojmanındaki “darp, tehdit, çalışma izinsiz çalıştırma” iddiaları yargıya taşındı.

Ustabaşına saldırdığı suçlamasıyla yargılanan Bangladeş uyruklu bir işçiye darp davası okundu, ‘izinsiz ikameti’ de dosyasına eklendi.

Yargıç Temay Sağer, zanlı işçiyi yargılanıncaya değin 15 gün süreyle cezaevine gönderirken, “insanlık dramı”yla gündeme gelen Omağ Development Ltd. ve direktörleri aleyhine de izinsiz işçi çalıştırmak, maaş ödememek ve işçilerin pasaportuna el koymaktan derhal soruşturma açılmasına da emir verdi.

Ustabaşı Ş.A da iş bırakan işçileri “bıçakla tehdit” ettiği gerekçesi ile

“Şiddet tehdidi” ve “darp” suçlarından tutuklandı.



Kavgadan tutuklandı, izinsiz olduğu da ortaya çıktı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Havva Yorgancı, zanlı işçi M.A.’nın ‘darp ve ikamet izinsiz’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Yorgancı, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından soruşturma başlattıklarını darp olayına karışan zanlının ülkede 10 Aralık 2018 tarihinden bu yana ikamet izinsiz olarak kaldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, ustabaşı ile işçi arasındaki kavganın sebebinin, belediye ekiplerine bilgi verilmesi ayrıca çalışma izinlerinin yenilenmemesi olduğunu anlattı.





Avukat: ‘Çalışma izni ile geldi, pasaportu elinden alındı, tehdit edildi’



Lefkoşa’da “darp iddiası” ile tutuklanan işçiyle ilgili avukatı Öncel Polili mahkemede tanıkları dinletti, “İşçilerin birçoğu korkudan ağlıyordu” sözleri dikkat çekti.

Polis zanlının inşaatta çıkan kavga neticesinde tutuklandığını, 10 Şubat 2018 tarihinden bu yana izinsiz olarak ülkede kaldığını ifade etti.

Zanlı Avukatı Polili, polisin zanlının 1 ay süreyle cezaevine gönderilmesi talebine itiraz etti. Avukat Polili, M.A’nın çalışma izinli olarak ülkeye giriş yaptığını daha sonra pasaportunun elinden alınarak tehdit edildiğini savundu.

Cezaevi talebini de şiddetle itirazı olduğunu kaydeden Polili, insan özgürlüğünün yüzyıllardır tartışıldığını söyledi. Müvekkilinin ülkede izinsiz kaldığı gibi, darp edilip tehdit edildiğinin de altını çizen avukat, zanlının bu olayların gelişmesinde hiçbir rolü olmadığını söyledi.

Avukat Öncel Polili, önce Barolar Birliği’nin kurduğu komitede görev yapan avukat Sevilay Yıldırımer daha sonrada zanlıyı tanık kürsüsüne çıkardı.

‘Birçoğu korkudan ağlıyordu’

Polili, tanık olarak Barolar Birliği’nin atadığı Avukat Sevilay Yıldırımer’i dinletti.

Yıldırımlar, ortada ciddi bir insan ticareti olduğunu ve Çalışma Dairesi ile iletişime geçtiklerini söyledi. İşçilerin baskı ve tehdit gördüğünü anlatan Barolar Birliği temsilcisi, kaldıkları lojmana gittiklerinde hepsinin korku ve tedirginlik içinde olduğunu, birçoğunun ise ağladığını söyledi.

“Kişi başı 6 bin 500 Euro ödendi”

Tanık avukat Sevilay Yıldırımer, işçilerin yasal statülerinin işverenin kusuru nedeniyle bu duruma geldiğini, işçilerin emeklerinin sömürüldüğünü ifade etti.

Yıldırımlar, işçilerin Kıbrıs’a gelebilmek için bir aracıya 6 bin 500 Euro ödendiğini ve bu paraları işçilerin bankalardan borçlanarak temin ettiğini belirtti.

Zanlı: “Bilgi verdiğim için ustabaşı bana saldırdı”

Zanlı M.A ise belediyenin lojmana gelip bilgi aldığını, ustabaşının ise bilgi verdiği için kendisine saldırdığını söyledi. Tercüman aracılığı ile kendini savunan zanlı, işverenle bir buçuk yıldır problem yaşadıklarını, alacağı bir maaş olduğunu ve ülkesine gitmek istediğini söyledi.

“Bizi ihraç olmakla tehdit ettiler”

Zanlı M.A., M.N., isimli bir kişinin işçileri sürekli tehdit ettiğini, “Polise giderseniz sizi tutuklayıp ihraç ederler sorgusuz” dediğini söyledi. Bir buçuk yıldır çalışma izinlerinin yapılmadığını ifade eden zanlı, çalışma izni için ustabaşının kendilerinden para aldığını iddia etti.

Mahkeme 15 gün süre verdi

Yargıç Temay Sağer, zanlının ülkede şu an kaçak durumda olduğunu, serbest kalma emri verilmesi halinde mahkemenin buna göz yumacağı anlamına gelebileceğini ifade ederek, talep edilen 1 aylık cezaevi süresinin uzun olduğunu belirtti.

Yargıç Sağer zanlının yargılanıncaya kadar 15 gün cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç Temay Sağer, ismi geçen Omağ Development Ltd. ve direktörleri aleyhinde derhal izinsiz işçi çalıştırmak, maaş ödememek ve işçilerin pasaportuna el koymaktan soruşturma açılmasına emir verdi.

Sağer, soruşturmanın ‘derhal’ başlamasına 15 gün içinde mahkemeye sonucun yazılı olarak teslim edilmesine karar verdi.

Ustabaşına ‘bıçakla tehdit’ davası’

Omağ Ltd’e ait Yenikent’teki inşaatta ‘iş bırakan’ işçileri ‘bıçakla tehdit’ ettiği gerekçesi ile ustabaşı Ş.A da mahkeme huzurundaydı.

İş bıraktığı gerekçesi ile A.R isimli çalışanı bıçakla tehdit ederek, “Böyle devam ederse ben seni keseceğim” ifadelerini kullandığı belirtilen zanlı Ş.A, “Şiddet tehdidi” ve “darp” suçlarından tutuklandı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Seven mahkemede verdiği ifadede şikâyetin yapıldığı tarih itibarı ile soruşturma başlatıldığını, lojmandaki kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti.

Polis Seven, olayın basit göründüğünü ancak ciddiye dönme ihtimali olduğunu savunarak, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için 3 gün tutukluluk emri verdi.

Barolar Birliği temsilcisi, hukukçu Sevilay Yıldırımer:



“300 İŞÇİNİN 203’Ü ŞİKÂYETÇİ”

Bangladeşli işçilerin yaşadıkları sorunların gün yüzüne çıkması sonrasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından kurulan projede görevlendirilen hukukçu Sevilay Yıldırımer, YENİDÜZEN’e konuştu.

Bangladeşli işçilerin paralarını alamadıklarına dair tek tek mülakat yapıldığını ve Çalışma Dairesi ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Yıldırımlar, dairenin işçilerin maaşlarını alabilmesi için maaş çabasında olduklarını işçi lojmanında 300 işçinin bulunduğunu 203’nün şikayetçi olduğunu söyledi.

“Mecliste şu an görüşülen bir yasa var”

Hukukçu Yıldırımer, 203 işçinin 14 Şubat tarihinde iş bıraktığını Ceza Yasasında bir önerinin Meclisin gündemine taşındığını kaydetti. Ülkede bulunan ve kaçağa düşen yabancı işçilerin korunması ve işveren ihmali sonucu kaçağa düşmeleri durumunda aleyhlerinde cezai işlem başlatılmaması için mecliste görüşülen bir öneri olduğunu ifade eden Yıldırımer, bu işin takipçisi olacaklarını kaydetti.