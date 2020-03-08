İŞÇİLER KÖLE GİBİ

Devrim DEMİR- Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa’nın göbeğinde ‘çalışma izinsiz’ çalıştırılan, insanlık dışı şartlarda barındırılan ve üstüne üstlük paralarını da alamayan işçilerin durumu değişmedi… İşçiler sadece bir aylık ücretlerini alsa da, ülkede hala ‘kayıt dışı durumdalar… Seslerini çıkarmaması için şiddet ve tehdidin sürdüğü de iddialar arasında…

250 işçi, geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek çalışma şartları ile ilgili şikayette bulunmuştu.

İşçiler, kimilerine ‘çalışma izni yapılmamış’ pasaportunun verildiğini, kimilerine ise verilmediğini söylüyor.

Pasaportlarını alsalar da, 2018’den beri kayıt dışı olarak çalıştıkları için ‘ihraç edileceklerini’ belirten işçiler, sadece bir aylık maaşlarını aldıklarını, üç aylık ödeneklerinin henüz yapılmadığını ifade ediyor.

İşçiler isyan diyor: “Gelmek için 5 bin Euro ödedik, iyi yaşam vaadi aldık”

YENİDÜZEN’in ulaştığı işçiler şiddet ile tehdit edildiklerini ve yetkililerle konuşmalarına veya şantiyeden çıkmalarına izin verilmediğini savundu.

İşçiler, Kıbrıs’a gelebilmek için ‘bir şahsa’ 5 Bin Euro ödediklerini iddia ederek, kendilerine iyi bir yaşam vaat edildiğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı’na ‘maaşımızı aldık’ diye bir belge gönderildiğini ancak imzalarının zorla alındığı da iddialar arasında…

Omağ Development Ltd. ve direktörleri için Lefkoşa Kaza Mahkemesi 20 Şubat tarihinde ‘derhal’ soruşturma emri vermişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Omağ Development Ltd. Direktörlerinin geride bıraktığımız hafta avukatları ile af müracaatında bulunduklarını ifade etti.

Sucuoğlu, 4 ay içinde af müracaatında bulunanlarla Sigorta Dairesi arasında anlaşma olduğu takdirde 2 ay ve daha erken müracaatlarına cevap aldıklarını kaydetti.

Maaşlarını ve pasaportlarını alamayan işçiler ise lojmanda kalmaya devam ettiğini belirten Sucuoğlu, işçilerin tek tek şikayetlerinin alındığını söyledi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlığın işçilerin mağduriyetini gidermesi adına işverene daha ciddi şekilde baskıda bulunması gerektiğini belirterek, tüm işçilerle tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi.

‘İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’ kapsamında çalışan Avukat Sevilay Yıldırmer, mahkeme davasını takip ettiklerini ve tercüman tutulduğunu belirtti.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu: “İşçilerin büyük oranda mağduriyeti giderildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işçilerin Omağ Development Ltd.’in ‘lojmanında’ kalmaya devam ettiğini, temel sağlık görevlilerinin inceleme yaparak sağlık koşullarının uygun hale getirildiğini kaydetti. 15-20 kişinin durdurulduğunu belirten Sucuoğlu, diğer 300’e yakın işçinin de şikayetlerinin tek tek alındığını ifade etti. Sucuoğlu, “İşveren geçtiğimiz hafta avukatları ile daireye giderek aftan yararlanmak için başvuruda bulundu. Şuan için gerginlik yok. İşçilerin mağduriyeti büyük oranda giderildi” dedi.

Avukat Yıldırımer: “Davanın takipçisiyiz”

Avukat Sevilay Yıldırmer, ‘İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’ kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini, işçilerin sorunlarını dinlediklerini ve mahkemede ustabaşı ile işçi arasındaki davanın takipçisi olduklarını söyledi. Yıldırımer, mağdur olan kişilere ‘ihraç’ uygulamasının kolaya kaçmak olduğunu belirtti.

Tüm işçilerin durumlarının birbirinden farklı olduğunu kaydeden Yıldırımer, Ceza Yasasında İnsan ticareti ile ilgili yapılan değişiklikle kişileri suistimal edenlerin ağır ceza mahkemelerinde yargılanarak 10 yıla kadar hapislik cezasına mahkum edilebileceklerini vurguladı ve bunun güzel bir adım olduğunu ifade etti. Mahkemede ilgili şirkete soruşturma başlatılmasının ise umut verici olduğunu kaydetti.

Eski Çalışma Bakanı Çeler: “Bakan daha cesaretli kararlar almalıdır”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlığın işçilerin mağduriyetini gidermesi adına işverene daha ciddi şekilde baskıda bulunması gerektiğini belirterek, tüm işçilerle tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi. Çeler, “Sayın Sucuoğlu’nun iyi niyetine güveniyorum ve kendisini bu olayda cesaretli davranmaya çağırıyorum. Şirket işçilere bir mağduriyet yarattıysa ciddi cezaların kesilmesi gerekir ve bu şirketin bir daha yabancı işçi getirmesine müsaade edilmemelidir. Bakanlık Müteahhitler Birliği ile yardımlaşarak mağdur olan ve burada çalışmaya devam etmek isteyen işçileri farklı firmalarda istihdam edilmesine olanak sağlayabilir. Şu anda kayıt dışı olan bu işçilerin ihraç edilmemesi gerekir. Af bitti ancak bir uzatma ile bu mağduriyet ortadan kalkabilir” şeklinde konuştu.