İşçi koğuşunda kavga

Bafra’da meydana gelen ‘yaralama’ meselesine methaldar olan zanlı M.H.M., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Özgüç olayla ilgili bulguları aktardı.

Özgüç 11 Nisan 2020 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Bafra’da, Zafer Tahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş’ye ait şantiye içerisindeki işçi koğuşunda, zanlının kendisine çay vermediği gerekçesi ile koğuş içerisindeki masa üzerinde bulunan kulplu cam çay bardağını sağ eline alıp, aynı yerde sakin Rakıb Serder’in sağ kulak arkasına kasten vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.