İşçi güvenliği kimin umurunda!

Acil Durum Hastanesi inşaatında çatıda kahvaltı yapan işçiler dikkat çekti. Lefkoşa’daki bu inşaatta “devlet kontrolü”nde bir işçi can vermişti. Yine de ders alınmadı. İşçiler güvenlik tedbirlerinden yoksun neredeyse 24 saat çalıştırılmaya devam ediyor. Toplum sağlığı için inşa edilen hastanede, işçi sağlığı umursanmıyor. Hastane inşaatında kurumların söz hakkı, denetim yetkisi ya da standart belirleme iradesi olmadığı da konuşuluyor.