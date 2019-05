İşçi Demokrasisi’nden Uludağ’a destek

İşçi Demokrasisi, yayınladığı basın bildirisiyle, Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını koşulsuz desteklediğini duyurdu.

Türkçe, İngilizce ve Rumca olarak üç dilde yapılan yazılı basın bildirisinde, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Sevgül Uludağ’ın çalışmalarının önemine değinilerek, “İşçi Demokrasisi, Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını koşulsuz desteklemektedir.” denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

İşçi Demokrasisi, Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını koşulsuz desteklemektedir. Sevgül Uludağ’ın adaylığı, Kıbrıs’taki savaşlar nedeniyle “kayıp” edilenlerin akıbetini ortaya çıkarmak için verdiği olağanüstü çabanın tanınmasıdır. Şimdiye dek onun çalışmalarının sonucu olarak pek çok “kayıp” şahıs bulunmuş ve kimliklendirilmiştir.

İki taraftaki milliyetçilerin ona çıkardığı pek çok zorluklara karşın, “kayıp şahıslar”ın nerelere gömülmüş oldukları yönünde bilgi sağlamak üzere Sevgül Uludağ hiç yorulmaksızın çalışmalarını sürdürmektedir. Herhangi milliyetçi bir önyargıya sahip olmaksızın, sınırsız bir anlayış ve merhametle Sevgül, her iki taraftan “kayıp” yakınlarını kucaklayarak onların “kayıp” aile üyelerini bulup çıkararak uygun biçimde defnedebilmeleri için çalışarak onları teselli etmektedir.

Sevgül Uludağ, yalnızca insancıl kriterlerin rehberliğinde bir Kıbrıslı olarak çalışmakta ve hangi milliyetin sorumlu olduğu yönünde herhangi bir tavır almayı reddetmektedir. Sevgül Uludağ’a göre milliyetçi nefretin bedelini, her iki toplumdan sade insanlar ödemiştir.

İşçi Demokrasisi geçmişte ve şimdi de Sevgül Uludağ’la pek çok kez birlikte çalışmıştır. Sevgül’le ve diğer örgütler ve aktivistlerle birlikte Kıbrıs’ta savaşların masum kurbanları olan hem Kıbrıslırumlar, hem de Kıbrıslıtürkler’i onore etmek ve anmak üzere ilk iki toplumlu anma etkinliğini düzenlemiştik. Askeri çatışma ve aşırı milliyetçilik patlamaları gibi zor zamanlarda iyi kalpli insanlar olarak tavrı alarak öteki toplumdan insanları koruyan her iki toplumdan insanları onore etmek üzere etkinlikler düzenledik. Sevgül’le aynı değerleri paylaşıyoruz ve sade insanların ortak acısının bizi birleştirici bir şey olduğuna da inanıyoruz. Böylesi çatışmaların BİR DAHA ASLA OLMAMASI İÇİN mücadele ediyoruz.

Sevgül Uludağ’a Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bununla yalnızca onun çabalarının ödüllendirilmesi değil, aynı zamanda adamızda barış, işbirliği ve yeniden birleşmeye yönelik çok güçlü bir mesaj verilmiş olacağına da inanıyoruz.

İşçi Demokrasisi adına,

Dinos Ayiomamitis

Dimitris Hacıdimitriu

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εργατική Δημοκρατία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα της Sevgul Uludag για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2019. Η υποψηφιότητα της Sevgul Uludag είναι μια αναγνώριση για την τεράστια προσπάθεια που κάνει ώστε να διακριβωθεί η τύχη των αγνοουμένων από τους πολέμους στην Κύπρο. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ήταν να βρεθούν και να αναγνωριστούν αρκετά αγνοούμενα άτομα μέχρι σήμερα.

Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε η Sevgul Uludag από τους εθνικιστές και στις δυο πλευρές συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για να εξασφαλίσει πληροφορίες για χώρους ταφής αγνοουμένων. Απαλλαγμένη από κάθε εθνική προκατάληψη και οπλισμένη με απεριόριστη κατανόηση και συμπόνια κατάφερε να αγκαλιάσει τους συγγενείς των αγνοουμένων και από τις δύο πλευρές και να τους προσφέρει την ελάχιστη παρηγοριά που είναι η ανεύρεση των δικών τους για να τους θάψουν όπως τους αρμόζει.

Η Sevgul Uludag λειτουργεί σαν Κύπρια που καθοδηγείται μόνο από ανθρωπιστικά κριτήρια και αρνείται να πάρει θέση για το ποια εθνικότητα φταίει. Για την Uludag οι απλοί άνθρωποι και από τις δύο κοινότητες πλήρωσαν και πληρώνουν το τίμημα του εθνικιστικού μίσους.

Η Εργατική Δημοκρατία συνεργάστηκε πολλές φορές στο παρελθόν και συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την Sevgul Uludag. Μαζί με την Sevgul και άλλες οργανώσεις και ακτιβιστές διοργανώσαμε τα πρώτα δικοινοτικά μνημόσυνα για να τιμήσουμε τα αθώα θύματα των πολέμων στην Κύπρο ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους. Διοργανώσαμε τελετές για να τιμήσουμε ανθρώπους και από τις δύο πλευρές που στις δύσκολες στιγμές των πολεμικών συγκρούσεων και της έξαρσης του εθνικισμού στάθηκαν σαν άνθρωποι και προστάτεψαν άτομα από την άλλη πλευρά. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες με την Sevgul, και πιστεύουμε όπως και αυτή ότι ο κοινός πόνος των απλών ανθρώπων είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει. Αγωνιζόμαστε έτσι ώστε αυτές οι συγκρούσεις να μην ΣΥΜΒΟΥΝ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ.

Πιστεύουμε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Sevgul Uludag θα είναι όχι μόνο μια επιβαλλόμενη επιβράβευση των αγώνων της αλλά θα στείλει και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ειρήνης συνεργασίας και επανένωσης του νησιού μας.

Εργατική Δημοκρατία

Ντίνος Αγιομαμίτης

Δημήτρης Χ Δημητρίου



Workers Democracy unreservedly supports Sevgul Uludag's nomination for the 2019 Nobel Peace Prize. Sevgul Uludag's candidacy is an acknowledgment of the enormous effort she has made to discover the fate of those missing because of the wars in Cyprus. As a result of her work so far, many missing persons have been found and identified.

Despite the many difficulties Sevgul Uludag faced from the nationalists on both sides, she continues to work tirelessly to provide information on missing persons' whereabouts. Free from any national prejudice and armed with unlimited understanding and compassion, Sevgul managed to embrace the relatives of missing persons on both sides and console them by finding their missing family members so they could bury them in a fitting and appropriate manner.

Sevgul Uludag works like a Cypriot guided only by humanitarian criteria and refuses to take a position as to which nationality is responsible. For Uludag, ordinary people from both communities paid and pay the price of nationalistic hatred.

Workers Democracy has worked many times in the past and continues to work closely with Sevgul Uludag. Together with Sevgul and other organisations and activists, we organised the first bi-communal memorial event to honour the innocent victims of the wars in Cyprus, both Greek Cypriots and Turkish Cypriots. We organised events to honour people from both sides who during the difficult times of military confilict and outburst of extreme nationalism, stood as decent human beings and protected people from the other community. We share the same values ​​as Sevgul, and we also believe that the common pain of ordinary people is something that must unite us. We struggle so that these conflicts NEVER HAPPEN AGAIN.

We believe that awarding the Nobel Peace Prize to Sevgul Uludag will not only be a reward for her efforts, but will also send a very strong message for peace, cooperation and reunification of our island.

Workers Democracy

Dinos Agiomamitis

Demetris Hadjidemetriou