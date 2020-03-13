'İşbirliği yapın, kapıları açın'

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlere, yeni korona virüse karşı mücadelede işbirliği yapma ve kapıların açılması çağrısında bulundu.

İnisiyatif tarafından Lefkoşa’da Lokmacı Geçiş Kapısının güneyinde düzenlenen eylemde, ortak basın açıklaması okundu, daha sonra eylemciler tarafından, Lokmacı Geçiş Noktasının kapatılması için kullanılan demir parmaklıklara zeytin dalı bırakıldı.

Okunan basın bildirisinde, “Şimdi işbirliği yaklaşımı zamanı. İnsanların korunması, uygun ve etkili önlemlerin alınması gerekmektedir” denildi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs temsilcilerinin gelişmeleri gözden geçirmek için bir araya geldiği toplantıda kararlar alındığı belirtilen açıklamada, alınan kararlara da yer verildi.

KARARLAR

Sorunun ülke çapında ele alınmasının zorunlu olduğu, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin güçlendirilmesi, İngiliz Üslerinin de bu çalışmalara dahil edilmesi;

Geçiş kapılarının kapatılmasının tıbbi bakıma etkili erişimi zorlaştırdığına işaret edildi ve sınır kapılarında yığılmayı azaltmak için tüm geçiş noktalarının açık olması;

Geçişlerde etkin bir kontrol için, geçiş noktalarında personel sorunlarının giderilmesi, tıp ve hemşirelik öğrencilerinin gönüllülük esasında görevlendirilmesinin değerlendirilmesi;

Bir koordinasyon ve referans merkezinin kurulması;

Tek taraflı önlemlerin virüsle mücadele için gerekli olan işbirliğini ilerletme konusunda sorunlar yaratacağından, iki toplum liderlerinin işbirliği yapması gerektiği belirtildi.