İŞAD: “Müzakereler en kısa sürede tamamlanmalıdır”

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Dengiz Kürşat, 1968’lerden beri devam eden Kıbrıs müzakerelerinin Cenevre konferansı ile tamamlanmasını istediklerini belirterek, “Gelinen aşamadan ve geçen bu kadar zamandan sonra Kıbrıslı Türkler olarak, sonu belirsiz müzakerelerle, geleceğimizin askıda ve belirsizlikle tutulmasına tahammülümüz kalmamıştır” ifadelerini kullandı.



Kürşat, yazılı bir açıklama yaparak, Kıbrıs sorununu değerlendirdi.



Kürşat, İŞAD’ın 18 Ocak’ta Montpelerin’ de iki toplum ve garantörlerin temsilcilerinin katılımı ile başlayacak olan garantörlük ve güvenlikle ilgili teknik çalışmaların mümkün olan en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını ve akabinde Cenevre’de tüm tarafların katılımı nihai toplantının yapılarak referandum kararının alınmasını talep ettiğini ifade etti.



Türkiye’nin garantörlüğü, tam siyasi eşitlik ve mümkün olduğu kadar az vatandaşın yer değiştirmek zorunda kalacağı bir toprak düzenlemesinin kendileri için esas olduğunu belirten Kürşat, güvenlik konusunda empati yaparak Kıbrıslı Rumların da kendilerini güvencede hissedeceği bir açılımın olması gerektiğini kaydetti.



Kürşat, “İŞAD olarak, Kıbrıslı Rumları ve Yunanistan’ı 18 Ocak’ta başlayacak olan bu son müzakere sürecinde makul bir yaklaşıma davet ederken, uluslararası topluma da 49 yıldır süren bu kronik soruna artık bir son vermesi çağrısını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.