İsa Eker de hayatını kaybetti… Geride üç çocuk kaldı

Uzun süredir tedavi gören inşaat ustası İsa Eker dün hayatını kaybetti.

Eker, tedavi gördüğü Burhan Nalbantoğlu hastanesinden Ankara’ya sevk edilmişti.

Hayata tutunamayan İsa Eker, dün Ankara’da hayatını kaybetti.

İsa Eker’in eşi, 38 yaşındaki Hülya Eker ise geçtiğimiz haftalarda TC Elçiliği’nde eşinin sevk işlemlerini yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

İsa Eker, Hatay’da gömülü olan eşinin yanına defnedilecek.

Çocuklara sahip çıkılacak

Eker çiftinin geride bıraktığı 11, 13 ve 18 yaşındaki üç çocuğuna ise aile fertleri sahip çıkacaklarını açıklandı.

Yenidüzen’e konuşan Eker ailesinin yakını Mustafa Faris, çocukların düzenini Kıbrıs’ta kurduklarını ve Ada’ya geri döneceklerini kaydetti.