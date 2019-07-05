İş yerlerini terk edip kuzeye mi geldiler?

Kıbrıs’ın güneyinde "ev hizmetlisi" olarak çalışırken iş yerlerini terk eden ve "nerede oldukları bilinmeyen" yabancı uyrukluların sayısı ve durumları konusunda büyük bir karmaşa yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yasa Dışı Ev Hizmetlileri Konusunda Karmaşa – Sorun Büyüyor Ama Kimse İlgilenmiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ev hizmetlisi olarak çalışan yabancı uyrukluların iş yerlerini terk ederek ortadan kaybolmaları şeklinde büyük bir sorun yaşandığını yazdı.

Gazete, çalıştıkları evleri herhangi bir sebep olmaksızın terk eden ve şu anda nerede oldukları bilinmeyen yabancı uyrukluların sayısı konusunda karmaşa yaşandığını, Kıbrıs polisinin bu sayıyı 2 bin 745 olarak duyurmasına karşın, bu tür yabancı işçileri getiren ajanslardan birinin sahibi olan Andreas Çangaridis’in 8 bin rakamını öne sürdüğünü belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in, güneydeki seri cinayet kurbanı yabancı uyruklu kadınlara değindiği bir konuşmasında ise bu rakamı 3 bin 600 şeklinde dile getirdiğini vurgulayan gazete, bu konuda Çangaris’in yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisine göre bu sayı bu sayı 2 bin 745

Önceleri çalışma yerini terk eden yabancı uyrukluların tutuklanarak sınır dışı edildiklerini ancak bu yasanın ırkçı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesinin ardından büyük sorunlar yaşanmaya başlandığını vurgulayan Çangaris, ev hizmetlisi olarak çalışan kadınların büyük bölümünün kendilerini kullanan çetelerin ellerine düştüğünü savundu.

Çangaris, 2018 yılında 2 bin kadının güneyden ayrılarak adanın kuzeyine geçtiğini ve ağır şartlarda çalıştığını iddia ederek, bu kişiler için işveren ve ev sahipleri tarafından bankalara yatırılan 850 Euroluk tutarın ise geri alınamayarak blokede kalmaya devam ettiğini öne sürdü.