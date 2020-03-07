‘İş yeri bastılar, şiddet tehdidinde bulundular’

Lefkoşa’da ‘işletme basıp şiddet tehdidi’nde bulundukları gerekçesi tutuklanan ile zanlılar A.G ve Y.E.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, zanlılar A.G ve Y.E.A’nın şiddet tehdidi suçuyla tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıların Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında alacak- verecek meselesi yüzünden S.E’nin işletmesine müteakip defalar giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde derdest emriyle tutuklandığını belirtti. Polis, banka dekontlarının sahte olduğu iddiasının araştırıldığını söyledi.

Olayın iki yönlü araştırıldığını söyleyen polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.