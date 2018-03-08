“İş yapayım” derken…

Önceki akşam Lefkoşa’dan Girne’ye bir saatte gidebildim.

Normalde bu yol, trafiğin durumuna göre 20 dakika civarında diyelim de fazla sürati özendirmeyelim.

Peki neden bu kadar uzun süre?

Bildiğiniz gibi St. Hilarion kavşağı-Girne arasında yol yenileme var.

Dolayısıyla şift şerit yolun biri kapalı, diğer çift şerit yol da gidiş-geliş olarak ayrıldı. Lefkoşa-Girne arasında her zamanki yoğun trafiği 4.8 km’lik tek şerit yol taşıyamıyor.

Özellikle iş giriş ve çıkış saatleri… Trafik öyle yoğun ki zaman gidiyor, sinirler geriliyor, işe giriş saatleri aksıyor, akşam eve dönüşler yorgunlukla daha da geriyor sürücüleri…

Tek şerit yolun kaçış yerleri de yok tabii… Ambulans veya itfaiye bu yolda gidecek yer bulamaz. Girne’ye iniş tarafında arabaların yolun dışına çıkacağı küçük bir aralık var ama çıkışta öyle bir yer de yok. Halbuki ambulansların acil gidişi daha çok Girne’den Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne doğru oluyorken böyle bir engel canların gitmesine neden olabilir.

Öte yandan bu sıkışık yolda arabaların arızaları da artıyor.

Uzun süre kuyrukta biraz yürü, biraz dur, bekle, tekrar yürü, hemen dur derken su kaynatan, başka arızalar çıkaran arabaların sayısı ve akaryakıt tüketimi arttıkça artıyor.

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Bu yolda böyle bir sorun yaşanırken öte yandan Değirmenlik (dağyolu) yolunun da gündüz küçük araçlara, gece büyük araçlara kapatılması Lefkoşa-Girne yolunun yükünü ve sıkışıklığını daha da artırmış oldu.

Peki yol yenilemeleri yapılmasın mı? Dağyolu’nda tedbirler alınmasın mı?

Tabii ki yapılsın, tabii ki tedbirler alınsın ama bunlar yapılırken mutlaka ki planlar yapılmalı, alınan önlemlerin ve yapılan tamiratların nelere mal olacağı, ne gibi sonuçları olabileceği önceden hesaplanabilmeli…

Lefkoşa-Girne yolundaki yenileme başlarken neden dağyoluna öncelik verilmedi diye gelen eleştirilere Ulaştırma Bakanı “Önceliğimiz yok, önümüzde projeler var, sırayla yapıyoruz” gibi bir cevap vermişti. Oysa ki öncelik olmalı ve bir yol tamirdeyken diğer yolda alınan önlem yüzünden tamirdeki yolun yükü daha artarsa şimdiki gibi tam bir keşmekeş olur.

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Öyle de oldu. Önceden planlanmalıydı ve en acil olan yola yani Değirmenlik dağyoluna öncelik verilmeliydi. Girne yolunda yenileme başladıktan sonra siz dağyolunu da kapatma kararı alırsanız Çatalköy, Arapköy, Değirmenlik trafiğini de hep Girne yoluna kaydırmış olursunuz ve ortaya kaos çıkar.

Değirmenlik yolu yapılıp bitirildikten sonra Lefkoşa-Girne yoluna başlanmalıydı. İkinci olarak da şimdi yenilemesi başlanan St. Hilarion-Girne arası yolda çok da acil bir durum yokken, St. Hilarion-Lefkoşa arası daha önemli… Asfaltın küçük ve büyük dalgalar oluşturduğu, yer yer çöken yolda bunlardan da öte bir sorun var. Bir yağmurda sel suları altında kalan yoldaki yağmur borularının büyütülmesi, yağmur sularının yolun altında akıp diğer tarafa geçebileceği yenilemenin yapılması daha da acil bir durum aslında…

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Bunların da ötesinde bu sorunun yani Lefkoşa-Girne arasındaki kaosun ne kadar uzayabileceği… Şimdiki St. Hilarion-Girne arasındaki yol yenilemenin üç ay sürmesi planlanıyor. Daha sonra St. Hilarion-Lefkoşa arası başlayacak ki aynı şekilde olursa yine tek şeritten gidiş-geliş yapılacak ki bu güzergâh daha da uzun… Yani üç aydan fazla bir zamana da orada ihtiyaç var. Öte yandan dağyolundaki çalışmalar da aynı anda yürütülürse işte o zaman çok uzun bir süre çile devam edecek demektir.

Demek ki aylar, yıllar süren bir işkence başlayabilir.