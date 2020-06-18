“İş seyahatimize Üstel yardımcı oldu”

Türkiye’deki ANEXTOUR (ATG) Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Kıbrıs’taki Lapta marina ve turistlik tesis projerinden çekildiklerini açıkladı.

Ülkeye karantinasız giriş ile gündeme gelen şirketin yöneticisi Neşet Koçkar yaptığı yazılı açıklamada “KKTC’ye yaptığımız bir iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu görmüş bulunuyoruz” dedi.

Koçkar, “Hiç istemeyerek ve elimizde olmadan yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC Halkından ÖZÜR diliyoruz” dediği açıklamasında “Bu işlerin ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi bir malzeme olarak kulanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediye’sinin açmış olduğu ihaleden ‘Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi’ çekiliyoruz” şeklinde konuştu.

İşte açıklama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında ve sosyal medya dahil sair yayın organlarında dün 14 Haziran 2020 tarihinden başlayarak şahsımın ve şirketimizin adının da geçtiği çeşitli iddialara ilişkin bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur; KKTC’ye yaptığımız bir iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu işlerin ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi bir malzeme olarak kulanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediye’sinin açmış olduğu ihaleden ‘Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi’ çekiliyoruz, Hiç istemeyerek ve elimizde olmadan yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC Halkından ÖZÜR diliyoruz. Konu, tüm şirket camiamızı ve şahsımı derinden üzmüştür, ayrıca bunun kamuoyu ile paylaşılma ihtiyacı doğmuştur.

Neşet Koçkar, CEO ATG Group (ANEXTOUR)