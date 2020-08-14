İş kazasında 3 parmağını kaybetti
Alayköy’de faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Kamil Karadaş dün ahşap kesme makinesinde ahşap kestiği sırada sol elini makineye kaptırdı.
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Alayköy’de faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Kamil Karadaş dün ahşap kesme makinesinde ahşap kestiği sırada sol elini makineye kaptırdı.
Karadaş’ın sol el işaret, orta ve yüzük parmakları kesilerek yaralandığı kaydedildi.
Yaralanan Kamil Karadaş’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servis’te müşahede altına alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : iş kazası, Kamil Karadaş
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