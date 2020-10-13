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İş kazası: 2 metre yükseklikten düştü

İş kazası: 2 metre yükseklikten düştü

Mormenekşe’de bir ambar inşaatında dün meydana gelen iş kazasında, 32 yaşındaki Le Dinh Vinh adlı kişi yaralandı.

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Mormenekşe’de bir ambar inşaatında dün meydana gelen iş kazasında, 32 yaşındaki Le Dinh Vinh adlı kişi yaralandı.

Polis bültenine göre, dün öğle saatlerinde Le Dinh Vinh (E-32), Mormenekşe’de yapımı devam eden ambarda merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Kazada yaralanan Vinh, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisini müteakip cerrahi serviste müşahede altına alındı.

 

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