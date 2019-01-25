İş Kadınları Derneği yılın kadın girişimcilerini ödüllendirdi

İş Kadınları Derneği’nin Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni “Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla yapıldı. 6 başarılı kadın girişimci ödüllendirildi.

Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül törenine devlet ve hükümet yetkileri de katıldı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, törende yaptığı konuşmada ekonomide kadını desteklemek, öne çıkarmak ve cesaretlendirmek adına yola çıktıklarını söyledi.

Ekingen, daha güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, ekonominin güçlenmesi için kadınların potansiyelinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Toplumun daha refah ve huzur içinde yaşayabilmesinin, eşitlik, adalet ve şeffaflıktan geçtiğini söyleyen Ekingen, bu nedenle ekonominin kadınlara güçleneceğinin ifade etti. Ekingen, ana sponsor KKTC Telsim’i, tüm ödül alan kadınları ve jüri üyelerine teşekkürlerini iletti.

Jürinin ödüle layık gördüğü isimler ve ödül alınan dallar şöyle:

“Yılın Kadın Girişimcisi Bellapais School Direktörü Deniz Şerifoğlu; Yılın Başarılı İş Kadını Acapulco Hotel Yönetim Kurulu Üyesi ve Akgünler Denizcilik Direktörü Dr. İçim Çağıner Kavuklu; Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi Hamide Giyim Direktörü Hamide Kale; Yılın Kültürel Değer Üreten Kadın Girişimcisi Özerlat Kahve Direktörü İmren Özerlat; İş Kadınları Derneği Onur Ödülü Garanti Süt Ürünleri Kurucusu Fatma Sibel Garanti; Telsim Özel Ödülü Moda Tasarımcısı Zerrin Akıncı.”