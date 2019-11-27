İş insanları barikatta eylemde: "Ciddi döviz akışı var"

Kıbrıs'ta yeni geçiş noktaları açılması, barikatlardaki sıkıntıların son bulması için bu kez iş insanları ayağa kalktı.



İş İnsanları Derneği'nin (İŞAD) öncülüğündeki 6 sivil toplum örgütü Kermiya / Ay Demet (Metehan) geçişlerindeki sorunların son bulması talebiyle eylem yaptı.

Sivil toplum örgütü İŞAD Başkanlığında Kermiya Barikatı’nda eylem gerçekleştirdi. Eylem gerekçesini İŞAD Başkanı Enver Mamülcü açıkladı.

Mamülcü yapılan bazı çalışmaların olduğunu fakat yetersiz kaldığını vurguladı. Mamülcü, geçişlerin akışı hızlı bir şekilde sağlanırsa ekonomik ölçülerin genişleyebileceğini belirtti.



Mamülcü'nün ardından MÜSİAD Başkanı Okyay Sadıkoğlu söz aldı. Sadıkoğlu, alınan verilere dikkat çekti. İŞAD As Başkanı Ali İhsan da kısa bir konuşma yaparak geçişlerle birlikte adanın kuzeyine yönelik ciddi döviz akışına dikkat çekti.