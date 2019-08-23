İş insanından M.E’den hem ‘itiraf’, hem ‘iddia’: ‘Tehditle yaptım’

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında ortaya çıkan ‘sahte vekaletle’ devir davasında 19 Temmuz ayından bu yana tutuklu yargılanan İş insanı M.E., önceki gün polise ek ifade talebinde bulundu.

Zanlı M.E’nin, polise verdiği ek ifadesinde ailesi ile tehdit edildiği için bu suçları işlediğini iddia ederek, çok ciddi itiraflarda da bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık beş buçuk saat süren ifadenin ardından polis dün sabah Girne’de 3 şirket ve 2 eve operasyon düzenledi.

Gerçekleşen baskınlarda polis birçok bilgisayarın yanı sıra tespit ettiği birçok evrağa el koydu.

Zanlı M.E. olayla bağlantılı polise çok sayıda verirken, verdiği 15 sayfalık ifadesinde ciddi iddialarda öne sürdü.

Aynı suçla bağlantılı tutuklanan Girne’de mimar M.U.’da dün sabah polise verdiği ek ifadesinin ardından avukatı bazı devirlerle ilgili polise belge teslim etti.

Aleyhlerindeki ek tutukluluk süreleri dolan zanlılar M.E., S.Ö., ve M.U., bu sabah yeniden ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis: “Zanlı M.E. çok ciddi iddialarda bulundu”

Polis memuru Halil Drangoz, zanlı M.E.’nin 22 Ağustos tarihinde ek ifade vermek için beyanda bulunduğunu belirtti. Zanlının verdiği ifadesinde çok ciddi iddialar olduğunu kaydeden polis, bazı isimlerin araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

3 şirket, 2 eve baskın

Drangoz, zanlı M.E.’nin ifadesi doğrultusunda sabahın erken saatlerinde Girne’de üç şirket ve iki ayrı eve baskın düzenlendiğini kaydetti.

Şirket ve evlerde çok sayıda bilgisayar ve evrağın incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden polis, yaklaşık 20 kişinin sorgulanacağını söyledi.

20 daire 4 dükkan devri yapıldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlılar M.E., S.Ö., ve M.U.’nun ‘Resmi evrak sahteleme’, ‘Sahte resmi evrakı tedavüle sürme’, ‘Sahtekârlıkla evrak düzenleme’, ‘Sahte davranışla kayıt temin etme’, ‘Sahtekârlıkla mal temini’ ve ‘Polise yalan bilgi verme’ suçlarından tutuklandıklarını anımsattı.

Drangoz, yapılan soruşturmada 14 sahte vekaletle 20 daire ve 4 dükkanın devir işlemlerinin gerçekleştiğini ifade ederek, 19 Ağustos tarihinde alınan ek tutukluluk süresinde 20 kişinin soruşturulduğunu, 10 kişinin de ifadesinin alındığını kaydetti.

M.U.’nun suç ortaklığı ile bağlantısı araştırılıyor

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar aleyhinde sürekli yeni kişilerin poliste şikayetlerinin arttığını, olayla bağlantılı yeni kişilere ulaşıldığını belirtti.

18 Ağustos tarihinde tutuklanan mimar M.U.’nun da Yaztech İnverstment Ltd direktörü olduğu için 17 adet daireyi devir aldığını ifade eden Drangoz, zanlının olayla ilgili suç ortaklığının araştırıldığını belirtti.

Avukatı yeni devir belgeleri teslim etti

Polis, soruşturmada 15 şikayetçinin yanı sıra 15 meseleye ulaşıldığını, bunların 12’sinin ‘sahte evrak’, 3’ünün ‘Sahte davranışla kayıt ve para temini’ olduğuna dikkati çekti.

Zanlı M.U.’nun dün sabah ek ifade verdiğini belirten polis, M.U.’nun avukatının da bazı devirlerle ilgili belgeleri de polise teslim ettiğini kaydetti.

Drangoz, zanlının verdiği ifade doğrultusunda 5 kişinin sorgulanacağını ifade etti.

Yeni tutuklamalar gündemde

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini soruşturulacak bir çok kişinin incelenecek yüzlerce evrakın olduğunu kaydetti.

Zanlı M.E.’nin verdiği isimlerin bir kaçının yurt dışında olduğuna da dikkati çeken polis, soruşturmanın seyrinin değişebileceğine değinerek mahkemeden 6 gün daha ek süre talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğine ve yeni emare ile kişilere ulaşıldığına vurgu yaparak, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.