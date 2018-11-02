İş insanından hastaneye bağış

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 25 tekerlekli sandalye bağışlandı. İş insanı, China Bazar’ın direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, ihtiyaç olduğu önceden belirlenen tekerlekli sandalyeleri bu sabah saat 10.30 da hastanenin başhekimliğe teslim etti. Choudhry ayrıca hastaneye 25 tane tekerlekli sandalye daha bağışlayacağını bildirdi. Başhekim Dr. Dizdarli, iş insanlarının hastaneye yaptığı ve yapacağı desteklerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak Choudhry’e teşekkür plaketi sundu.