‘İş Fikrim’ Proje Yarışması’nı kazananlar açıklanıyor

Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek ve bu sürecin sürdürülebilir olabilmesini sağlamak amacıyla İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank’ın işbirliği ile hayata geçen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nda sona doğru gidiliyor. Jüri üyelerinin yoğun çalışmasının ardından kazanan projeler 12 Temmuz 2019, Cuma günü saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenecek Kokteyl ve Ödül töreni ile açıklanacak.

Bu yılki Jüri üyeleri, İş İnsanı Semra Erel, Ekonomist Fatma Coşar Kınış, Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, İş Kadınları Derneği adına Akıle Gamze Hastunç ve Creditwest Bank adına Ticari Krediler Müdürü Özlen Paralik kazananları belirlemek için Haziran ayında birden fazla toplantı düzenledi.

5 Kadın Girişimci Ödüllendirilecek

2. İşte Fikrim Proje yarışmasında 1. seçilecek olan proje sahibine Creditwest Bank tarafından 15.000 TL, 2 proje sahibine 10.000’er TL ve 2 Proje sahibine ise 1 yıl geri ödemesiz ve 1 yıl faizsiz kredi sağlanacak.

Yarışmaya; kendi işinde çalışmakta olan ve işini veya işyerini geliştirmek isteyen, kendi işini kurmayı hedefleyen ya da amatör bir tarz ile işini yapan ve profesyonelleşmek isteyen kadınlar başvuru yapmıştı.

Konu ile ilgili bilgi veren İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, yarışmanın ikinci yılında da ilk yıl olduğu gibi birbirinden değerli iş kadınlarının başvuru yaptığını, jüri üyelerinin ortak akıl yürüterek kazananları belirlediğini ifade etti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımını ve istihdamının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsur olarak değerlendirdiklerini, bu kapsamda banka olarak kadın girişimcilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ve İş Kadınları Derneği ile 2 yıldır İş Fikrim Projesi’ne desteği sürdürdüklerini ifade etti. Zaheer, ilkini 2018 yılında yaptıkları projeden edindikleri tecrübe ile kadın girişimcilerin kendilerine güvenen, güçlü önsezilere sahip, sabırlı, dayanıklı, risk üstlenebilen, ikna kaabiliyeti kuvvetli, iletişime açık ve insiyatif kullanan bireyler olduklarını gördüklerini belirtti.

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesinde 48 Kadın girişimci katılım gösterdi.