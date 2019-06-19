Lefkoşa Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Mağusa Gümrük Komisyoncuları, çalışma sistemlerindeki değişikliği ve personel sayısının yetersizliğini protesto etmek için bu sabah 08:00’da eylem başlattı.

Gümrük komisyoncuları, dün kendi aralarında yaptıkları bir toplantı sonucu, yaşadıkları sorunlara ve personel eksikliğine dikkat çekmek için mesai saatlerinde çalışmayarak eylem yapıyor.

Mağusa’da Derinya geçiş noktasının açılmasının da işlerini yoğunlaştırdığını belirten gümrük komisyoncuları, “önceden bir şekilde idare edilen işin artık kontrolden çıktığını” kaydetti.

Yıllardır benzeri şikayetleri olduğunu belirten komisyoncular, çalışma sistemlerindeki yeniliği kabul etmeyeceklerini ve personel sayısında düzelme yaşanmadıkça geri adım atmayacaklarını ifade etti.