Kıbrıs'ın kuzeyinde, devlet ihaleleri dahil 'iş güvenliğinden yoksun' çalışma koşulları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 83 iş kazasında 7 işçi yaşamını kaybetmişti. İş cinayetleri bu yıl da bir işçinin yaşamını kaybetmesiyle devam etti. Çayırova'daki iş kazasında, beton mikserine düşen Bangladeş uyruklu işçi feci şekilde can verdi. İŞ cinayetleri yanısıra düzensiz çalışma koşulları ve sömürü gündemdeki yerini koruyor. Pazar dahil gece-gündüz inşaatlarda faaliyet var, denetim yok.

Tüm bu koşullarda Çalışma Bakanı'nın Meclis'te söylediği sözler ise ibret göstergesi olarak tarihe not düşülüyor:

“Biz KKTC’de iş sağlığı ve güvenliğinde hangi noktada olacağımıza bakarsak ve ülke genelinde ciddi bir denetim yaparsak ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekiyor. Ülkemiz genelinde, örneğin beş bin adet inşaat varsa biz dört bin dokuz yüz doksan dokuzunu durdurmak zorundayız. Hal böyleyken denetim mi yapmak yoksa farklı yöntemlerle bu açığı kapatmak daha mı önemli buna bakmamız gerekiyor.”









Bu fotoğraflar 3 Şubat Cuma günü Girne Boğazı'nda çekilmiştir !