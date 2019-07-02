İş Bankası’ndan Kıbrıs’ta tarım açılımı

İş Bankası, Kıbrıs’ta üreticilere yönelik tarımsal kredi avantajlarını açıkladı, “İmece Kartı” tanıttı.

Tarım Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası’ndan alınacak “Çiftçi Belgesi”ni İş Bankası’na ibraz eden tüm üreticiler, İmece Kart için başvuru yapabilecek.

Avantajlı ya da faizsiz kredi

İmece Kart, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, yem, mazot gibi harcamaların finansmanı amacıyla üreticilere sunulan kredinin kullanımına olanak sağlayacak.

Bankamatik kartı olarak da kullanılabileceği açıklanan İmece Kart, “borçlu cari hesap” şeklinde çalışacak ve üreticilere avantajlı ya da faizsiz kredi imkanı sunacak.

Şimşek: Üreticilere yakın olmak istiyoruz

İmece Kart, Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve KKTC Müdürler Kurulu Başkanı Şahismail Şimşek; Kıbrıs’ın en eski bankalarından biri olduklarını belirterek, 15 şube ve 194 çalışan ile adada önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Tarım sektörünün kuzey Kıbrıs’taki önemini anımsatan Şimşek; adada tarıma yönelik ciddi bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Bu yıl Kıbrıs’ın kuzeyinde tarım sektörünün 1.2 milyar TL’lik maddi kredi limitine ulaştığını söyleyen Şahismail Şimşek, geniş bir ürün yelpazesi ve farklılaşan ihtiyaçlar olduğunu anımsattı.

Tüm üreticilere yakın olmayı önemsediklerini anlatan Şahismail Şimşek; bunun için gerekli eğitim, altyapı ve organizasyonu da tamamladıklarını belirtti.

“Üreticilerimizi desteklerken sürdürülebilir üretim yapmalarını da hedefliyoruz” diyen Şahismail Şimşek, hizmetleri hakkında bilgi verdi, İmece Kartı tanıttı.

