İş Bankası'nda güpegündüz 31 bin TL'lik hırsızlık

Lefkoşa'da Kaymaklı bölgesindeki İş Bankası içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz'ın elinde tutmakta olduğu 31.000 TL nakit para bir şahıs tarafından çalındı.

Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

Şahıs Üzerinden Hırsızlık 30.1.2019 tarihinde, saat 14.42 sıralarında Lefkoşa'da terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir banka içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat YILMAZ isimli şahsın elinde tutmakta olduğu, içerisinde 31.000 TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalınmıştır. Bahse konu şahıs, banka dışında bekleyen başka bir erkek şahısla birlikte olay yerinden koşarak uzaklaşmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.