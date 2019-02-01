İş Bankası sirkat olayında zanlılar “pişmanız”

Lefkoşa’da İş Bankası’nda gerçekleşen sirkat olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar B.T.ve R.C.Ç., bu sabah mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süreleri 5 gün daha uzatıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Umut Kulle, 30.01.2019 tarihinde saat 14.42’de Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Küçük Kaymaklı’da Terminal karşısında bulunan İş Bankası Şubesine müşteri olarak giden ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlı B.T.ile R.C.Ç.’nin banka içerisinde işlem sırasında bekleyen Yeniceköy’de sakin Ferhat Yılmaz’ın tasarrufunda içerisinde 31.000 TL para bulunan zarfı alarak sirkat edip olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Kulle, 31 Ocak 2019 tarihinde iki zanlının da Güzelyurt - Gaziveren yolu üzerindeki Eros Gece Klubünde tespit edildiğini belirtti. Kulle, zanlı Batuhan Tekatlı’nın tasarrufunda 24.482.05 TL nakit para zanlı Ramazan Can Çalışkan'nın tasarrufunda ise 85 TL nakit para tespit edilerek toplamda 24.567.05 TL para emare olarak alındığını kaydetti. Aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Kulle, sabah saatlerinde işlemiş oldukları suçla ilgili olarak polise gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Kulle, sirkat edilen paranın 6.433 TL’sinin henüz bulunamadığını söyledi. Kulle, zanlıların olay günü giydiklerini kıyafetlerinin bir kısmının bulunduğunu belirterek, yine olay günü bölgeden bir taksi ile ayrıldıklarını beyan ettiklerini ve suç ortakları olup, olmadığının araştırılacağını söyledi. Zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin de yapılması gerektiğini belirten Kulle, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlıların poliste 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine mahkemeden söz alan zanlı B.T., “Pişmanım. Askerliğimi yapıp, deport edilmek istiyorum” dedi. Diğer zanlı da “Pişmanım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.