İş arkadaşını kolundan yaraladı…

Mağusa’da faaliyet gösteren Ekor Un Ürünleri’nde çalışan A.İ ile Yalçın Uzunal arasında çıkan şiddetli sözlü tartışmada kan aktı. Şiddetli şekilde tartıştığı iş arkadaşı Yalçın Uzunal’ı sol kolundan bıçakla yaralayan A.İ tutuklandı, Uzunal ise hastaneye kaldırıldı. “Yaralama” suçlamasıyla tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı İnan aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

4 cm derinliğinde yaraladı…

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı A.İ, 20 Temmuz tarihinde küçük sanayi bölgesinde çalışmakta olduğu Ekor Un Ürünleri pasta imalathanesi içerisinde iş arkadaşı Yalçın Uzunal ile sözlü olarak şiddetli bir tartışma yaşadığını söyledi. Yaşanan tartışma sırasında zanlı A.İ, Uzunal’ın üzerine yürümesine ile birlikte masa üzerinde duran 20 cm ağız uzunluğu bulunan testere uçlu diye bilinen bıçağı alıp Uzunal’a doğru iki kere salladığını belirten Hafız, bıçağın Uzunal’ın eline vurarak sol kolundan 4 cm derinliğinde yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Hafız, zanlının ayni gün tutuklandığını söyleyerek, gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirtti.

Olay kameralara yansıdı…

Polis Memuru Şükrü Hafız, ayni gün iş yeri kamera görüntülerinde yapılan incelemede olayın net bir şekilde görüldüğünü belirterek, yine görüntülerde tarafları ayırmaya çalışan birçok kişinin araya girdiğinin de tespit edildiğini açıkladı. Zanlı A.İ 19 Haziran 2018 tarihinde KKTC’ye ön izinle geldiğinin de tespit edildiğini belirten Hafız, zanlının polise çalışma izni gösteremediğini ve bununla ilgili olarak da tahkikat yapılacağını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Hafız, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı A.İ tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.